Что такое кесарево сечение у животных? Когда стоит обратиться в ветклинику

Кесарево сечение у животных — это хирургическая операция, которая проводится для спасения жизни матери и её потомства, если они не могут родиться естественным путём.
В ходе операции ветеринарный врач извлекает плоды вместе с последами из матки. После этого котят или щенков реанимируют, кормят и согревают, пока их мать не сможет взять на себя заботу о них.
Основным показанием к экстренному кесареву сечению является замедление сердцебиения плодов, которое обнаруживается на ультразвуковом исследовании. Также операция может быть назначена при слабости родовой деятельности, которая не поддаётся медикаментозному лечению, или при маточном кровотечении.
В некоторых случаях ветеринарный врач может рекомендовать плановое кесарево сечение после консультации с владельцем животного. Если во время родов возникают проблемы, не стоит откладывать визит к ветеринарному врачу. Патологии родов могут привести к гибели плодов и матери, а также к осложнениям в послеродовом периоде.
Для подготовки к родам лучше заранее узнать телефон и адрес ветеринарной клиники, где проводят кесарево сечение.
Ке́сарево сече́ние (лат. Caesarea "цезарев" и sectio "разрез") — хирургическая операция, при которой роды проходят посредством разреза в брюшной полости матери.
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