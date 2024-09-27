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Что такое кесарево сечение у животных? Когда стоит обратиться в ветклинику

К родам у питомца лучше подготовиться — патологии могут повлечь гибель матери и детёнышей
1:15
Зоосфера

Кесарево сечение у животных — это хирургическая операция, которая проводится для спасения жизни матери и её потомства, если они не могут родиться естественным путём.

К родам у питомца лучше подготовиться — патологии могут повлечь гибель матери и детёнышей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В ходе операции ветеринарный врач извлекает плоды вместе с последами из матки. После этого котят или щенков реанимируют, кормят и согревают, пока их мать не сможет взять на себя заботу о них.

Основным показанием к экстренному кесареву сечению является замедление сердцебиения плодов, которое обнаруживается на ультразвуковом исследовании. Также операция может быть назначена при слабости родовой деятельности, которая не поддаётся медикаментозному лечению, или при маточном кровотечении.

В некоторых случаях ветеринарный врач может рекомендовать плановое кесарево сечение после консультации с владельцем животного. Если во время родов возникают проблемы, не стоит откладывать визит к ветеринарному врачу. Патологии родов могут привести к гибели плодов и матери, а также к осложнениям в послеродовом периоде.

Для подготовки к родам лучше заранее узнать телефон и адрес ветеринарной клиники, где проводят кесарево сечение.

Уточнения

Ке́сарево сече́ние (лат. Caesarea "цезарев" и sectio "разрез") — хирургическая операция, при которой роды проходят посредством разреза в брюшной полости матери. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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