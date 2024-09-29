Безопасные прогулки для кошек: как защитить питомца от рисков

Почему прогулки на улице опасны для кошек

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек задумываются о том, стоит ли выпускать своих питомцев на улицу. Прогулки на свежем воздухе могут показаться привлекательными для активных животных, но стоит учитывать и возможные риски. По статистике, домашние кошки живут значительно дольше своих уличных сородичей: 15-17 лет против 2-5 лет. Городская среда представляет множество опасностей для кошек: от автомобильных дорог до возможности подхватить серьёзное заболевание.

Фото: flickr. com by Rosana Prada, CC BY 2.0

Кошка на улице может заблудиться, пострадать в драке с другими животными или отравиться испорченной едой. Особенно опасно для непривитых животных — вирусы, такие как калицивироз, легко передаются и могут долго сохраняться в окружающей среде. В случае заражения уровень смертности достигает 60%.

Тем не менее, если ваш питомец активен и вы уверены, что прогулки ему необходимы, есть безопасные альтернативы. Выгуливать кошку можно на специальном поводке, который фиксируется на шее и груди животного. Важно приучить кошку к такому "аксессуару" заранее, а прогулки совершать в безопасных местах. Кроме того, перед выходом на улицу необходимо провести обработку от блох и сделать все необходимые прививки, включая вакцины от бешенства и вирусных заболеваний.

Уточнения

Калицивироз - широко распространенное инфекционное заболевание кошек, проявляющееся в типичных случаях повышением температуры, конъюнктивитом, изъязвлением слизистых ротовой и носовой полостей, хромотой. Больные кошки и вирусоносители могут выделять возбудитель с истечениями из ротовой и носовой полостей, со слёзными секретами, фекалиями и мочой в течение нескольких месяцев. Заражение происходит алиментарным путем, при непосредственном контакте, аэрогенно, через одежду и предметы ухода. Болезнь чаще проявляется в холодное время года. Наиболее восприимчив молодняк в возрасте от 1 мес до 2 лет. Калицивирусы кошек слабовирулентны, и болезнь чаще протекает латентно, однако в сочетании с другими агентами (бактерии, вирусы, микоплазмы) калицивирусная инфекция может вызывать гибель более чем у 80 % кошек.





Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.



