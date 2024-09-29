Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Испании введены более строгие штрафы за неподобающее поведение туристов
Готовим котлеты из капусты и гречки на ужин
Потеря ресниц: привычки, которые вредят вашему взгляду
Анна Семенович планирует свадьбу с женатым избранником: будет мало людей
ГАИ предупредила, что Россию захлестнула волна автоподстав с пешеходами
Как заработать первый миллион: секреты успеха
Ирина Дубцова прокомментировала дорогостоящие покупки единственного сына: он не работает
Биолог: осень — лучшее время для яблок и арбузов
Аргентинского вратаря Мартинеса отстранили из-за поведения

Груминг для котов: когда нужно обращаться к профессионалу

Почему коту может понадобиться профессиональный уход
2:08
Зоосфера

Профессиональный груминг котов становится всё более востребованным, но многие владельцы кошек всё ещё не понимают, почему их питомцу может понадобиться этот вид ухода. Тем не менее, есть несколько признаков, которые сигнализируют о необходимости обращения к специалисту:

Почему коту может понадобиться профессиональный уход
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

1. Колтуны и свалявшаяся шерсть

Колтуны — это не просто неудобство. Они могут вызывать у кошки кожные раздражения, опрелости и даже воспаления. Если их не убрать, могут появиться блошиные "гнёзда", что только усугубит ситуацию. Расчесать колтуны в домашних условиях крайне сложно, а использование ножниц может привести к травмам животного. Поэтому помощь грумера в таких случаях просто необходима.

2. Проблемы со здоровьем

Если у вашего питомца кожные заболевания, груминг становится важной частью ухода. Состригание шерсти в нужных местах облегчает доступ к коже, что делает лечение более эффективным. Груминг помогает не только при дерматитах, но и при наличии блох, ушного клеща и гиперплазии — заболевания, связанного с повышенной секрецией сальных желез.

3. Сильная линька

Если ваша кошка оставляет много шерсти на мебели и одежде, груминг — отличный способ снизить количество выпадающей шерсти. Регулярный уход за шерстью питомца помогает поддерживать чистоту в доме и предотвращает засорение мягкой мебели и ковров.

4. Маленькие дети в доме

Для семей с маленькими детьми груминг становится настоящим спасением. Уменьшение количества шерсти в доме снижает риск того, что ребёнок случайно проглотит её, что в свою очередь минимизирует вероятность развития аллергии.

Груминг — это не только эстетическая процедура, но и забота о здоровье и комфорте вашего питомца. Регулярный уход за шерстью и кожей кошки не только сделает её красивее, но и обеспечит ей лучшее самочувствие.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Последние материалы
ГАИ предупредила, что Россию захлестнула волна автоподстав с пешеходами
Как заработать первый миллион: секреты успеха
Ирина Дубцова прокомментировала дорогостоящие покупки единственного сына: он не работает
Биолог: осень — лучшее время для яблок и арбузов
Аргентинского вратаря Мартинеса отстранили из-за поведения
Россия может сдавать плавучие АЭС в лизинг другим странам
Ольга Бузова высказалась после обидных слов Ирины Салтыковой: про неё уже все забыли
Рэпер Баста опубликовал редкое фото с супругой: только познакомились
Как сохранить кожу увлажненной: советы для женщин после 35
Ирина Старшенбаум проходила обучение у тренера, занимавшегося с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.