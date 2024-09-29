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Не делайте этой ошибки: как безопасно поднять щенка

Почему нельзя поднимать щенка за лапы
1:09
Зоосфера

Многие люди, поднимая щенка или небольшую собаку, совершают грубую ошибку, которая может причинить животному боль. Основной промах заключается в том, что питомца не поддерживают с двух сторон, что приводит к болезненным ощущениям и даже риску травм.

Почему нельзя поднимать щенка за лапы
Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, PDM

Важно помнить: категорически нельзя поднимать собаку за передние лапы. Это может вызвать серьёзные проблемы, так как мышцы между передними лапами и туловищем у небольших собак недостаточно развиты, чтобы выдержать вес всего тела. Такое обращение может привести к растяжению мышц, вывихам или другим повреждениям;

Чтобы избежать травм, нужно поддерживать питомца правильно. Поднимайте щенка так, чтобы создать две точки опоры: одной рукой поддерживайте грудную клетку, а другой — заднюю часть тела и лапы. Это поможет равномерно распределить вес животного и избежать болезненных ощущений;

Также важно держать щенка ближе к себе, не на вытянутых руках. Это обеспечит комфорт и безопасность как для вас, так и для вашего четвероногого друга.

 

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово "собака" в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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