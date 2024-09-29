Ошибка всех собаководов: как не испортить отношения с питомцем

Кинолог назвал главные причины разрушительного поведения собак

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки часто радуют нас своей верностью и преданностью, но могут доставить немало хлопот, когда начинают портить мебель, обувь или даже бытовую технику. Обычно первая реакция хозяев — это наказание питомца. Однако президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев утверждает, что это самая распространённая ошибка в воспитании собаки. Наказание не только не помогает исправить ситуацию, но и усугубляет её, ведь животное не понимает, за что его ругают.

Фото: unsplash.com by Эндрю Понс, CC0

Голубев подчёркивает, что крик или наказание не ведут к пониманию собакой своих ошибок. Напротив, агрессия со стороны владельца может лишь усилить проблему. Важно осознать: собаки не делают ничего назло. Одна из главных причин разрушительного поведения — отсутствие чётких правил и режима дня. Если питомца выводят на прогулку в разное время или периодически разрешают и запрещают одно и то же действие, например, лежать на диване, собака не понимает, как ей себя вести.

Рекомендуется придерживаться строгого режима дня, а прогулки делать не пассивными, а активными, чтобы собака могла бегать, прыгать и получать эмоциональную разрядку. Это помогает ей выплеснуть энергию и успокоиться. Также важно приучать собаку оставаться дома в одиночестве постепенно, предлагая ей специальные игрушки, которые займут её внимание.

Таким образом, соблюдение режима дня и регулярные физические и эмоциональные нагрузки приведут к тому, что проблема разрушительного поведения уйдёт в прошлое.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово "собака" в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).





Собаково́дство - вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак. Область знаний о собаководстве также называют кинологией (греч. κυων, κυνος - "собака" и λόγος - "знание"), а специалиста в этой области — кинологом. Различают разные направления в собаководстве:



служебное (полицейские, караульные, сторожевые собаки и т. д.)

прикладное (пастушьи, ездовые собаки)

охотничье (подружейные, норные и т. д)

декоративное (разведение собак по экстерьерным качествам для участия в выставках)

спортивное (собаки узкой специализации в конкретных видах кинологического спорта)

мясное (традиционно занимались китайцы, корейцы и индейцы)