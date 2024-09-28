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Выгул без поводка обойдётся дороже: Приамурье ужесточает контроль

В Приамурье введут штраф за выгул собаки без поводка
1:17
Зоосфера

В Приамурье планируется ужесточение мер по контролю за содержанием животных, в частности, собак. В региональный закон об административных правонарушениях будут внесены изменения, включающие новые наказания за несоблюдение правил выгула и ухода за питомцами. Одним из ключевых нововведений станет штраф за выгул собаки без поводка.

В Приамурье введут штраф за выгул собаки без поводка
Фото: commons.wikimedia.org by Usien, PDM

Также владельцы будут обязаны регистрировать своих питомцев и убирать за ними во время прогулок. Эти меры направлены на снижение количества инцидентов с участием животных и повышение ответственности владельцев. Примечательно, что уже год в области действует закон, предусматривающий штрафы за жестокое обращение с животными, включая выбрасывание их на улицу. Также ответственность наступает за нарушения, из-за которых страдают люди или имущество.

За первые восемь месяцев этого года в Приамурье было выписано 22 административных штрафа на общую сумму 220 тысяч рублей, в основном за случаи, когда собаки нападали на людей или других животных. Ветслужбы региона считают, что новые меры помогут улучшить ситуацию и сделать улицы безопаснее для всех.

Уточнения

Приаму́рье - наименование территории на Дальнем Востоке России, охватывающей левобережный бассейн среднего и нижнего течения реки Амур к югу от Станового хребта и Удской губы Охотского моря. Административно принадлежит Хабаровскому краю, Амурской области и Еврейской автономной области. Также топоним Приамурье соответствует китайскому названию сопредельной маньчжурской провинции Хэйлунцзян (дословно — Река чёрного дракона, то есть китайское название Амура). Приамурье вместе с Приморьем, также называют Внешней Маньчжурией, поскольку данный регион является частью более обширной историко-географической области Маньчжурия.
 

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово "собака" в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).
 

Автор Дмитрий Тезнев
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