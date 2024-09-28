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Топ-5 самых сильных пород собак

Мускулы и выносливость: 5 самых сильных собак на планете
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Зоосфера » Собаки

Ищете верного защитника? Узнайте о самых сильных породах собак, которые не только впечатляют своей мощью, но и становятся надёжными спутниками!

Мускулы и выносливость: 5 самых сильных собак на планете
Фото: flickr.com by Fido Factor, CC BY-SA 2.0

Ротвейлер. Эти собаки известны своей силой и смелостью. Они очень преданы своим владельцам и отлично справляются с ролью охранника.

Мастифы — это огромные собаки с добрым характером. Несмотря на свои размеры, они очень нежные с семьей и готовы защищать своих близких.

Доберман. Умные и смелые, доберманы обладают выдающимися защитными инстинктами и способны быстро обучаться.

Кавказская овчарка. Эта порода известна своим мужеством и независимым характером. Кавказцы — отличные охранники и защитники своих территорий.

Бультерьер. Сильные и выносливые, бультерьеры также обладают дружелюбным характером и могут быть отличными компаньонами.

Уточнения

Ротве́йлер (нем. Rottweiler, досл. «из г. Ротвайль») — немецкая порода собак, относящаяся к группе молоссов, сформированная в районе города Ротвайль и на берегах реки Неккар.

Тибетский мастиф (тиб. དོ་ཁྱི, кит. 藏獒) — порода собак.

Доберма́н (нем. dobermann) — порода короткошёрстных служебных собак, выведенная в городе Апольда (Тюрингия, Германия) в конце XIX века.

Кавка́зская овча́рка — порода собак, родиной которой является Кавказ. Является одной из древнейших пород.

Бультерьер (англ. bull terrier, от bull — бык и terrier — терьер) — порода собак, относящаяся к группе терьеров.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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