Как понять, что кошке скучно

Когда кошке скучно: 3 явных признака, которые нельзя игнорировать

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вы заметили, что ваша кошка ведёт себя странно? Возможно, она просто скучает! Мы расскажем о том, как распознать признаки скуки у вашего питомца и что с этим делать.

Фото: openverse.org by PawsShion, CC BY-NC-ND 2.0

Кошки — это активные и любознательные существа, и если они начинают вести себя определённым образом, это может указывать на скуку.

1. Избыточная агрессия. Если ваша мурлыка начинает "драться" с игрушками или даже с вами, это может быть признаком того, что ей не хватает внимания.

2. Лень и апатия. Если кошка много спит и мало играет, это может означать, что она не получает достаточно физической активности.

3. Изменение аппетита. Скучающая кошка может начать есть меньше или, наоборот, переедать из-за стресса.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Ску́ка — вид отрицательно окрашенной эмоции или настроения, пассивное психическое состояние.

