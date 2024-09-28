Как понять, что кошке скучно

Вы заметили, что ваша кошка ведёт себя странно? Возможно, она просто скучает! Мы расскажем о том, как распознать признаки скуки у вашего питомца и что с этим делать.
Кошки — это активные и любознательные существа, и если они начинают вести себя определённым образом, это может указывать на скуку.
1. Избыточная агрессия. Если ваша мурлыка начинает "драться" с игрушками или даже с вами, это может быть признаком того, что ей не хватает внимания.
2. Лень и апатия. Если кошка много спит и мало играет, это может означать, что она не получает достаточно физической активности.
3. Изменение аппетита. Скучающая кошка может начать есть меньше или, наоборот, переедать из-за стресса.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Ску́ка — вид отрицательно окрашенной эмоции или настроения, пассивное психическое состояние.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.