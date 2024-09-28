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Как понять, что кошке скучно

Когда кошке скучно: 3 явных признака, которые нельзя игнорировать
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Зоосфера » Кошки

Вы заметили, что ваша кошка ведёт себя странно? Возможно, она просто скучает! Мы расскажем о том, как распознать признаки скуки у вашего питомца и что с этим делать.

Когда кошке скучно: 3 явных признака, которые нельзя игнорировать
Фото: openverse.org by PawsShion, CC BY-NC-ND 2.0

Кошки — это активные и любознательные существа, и если они начинают вести себя определённым образом, это может указывать на скуку.

1. Избыточная агрессия. Если ваша мурлыка начинает "драться" с игрушками или даже с вами, это может быть признаком того, что ей не хватает внимания.

2. Лень и апатия. Если кошка много спит и мало играет, это может означать, что она не получает достаточно физической активности.

3. Изменение аппетита. Скучающая кошка может начать есть меньше или, наоборот, переедать из-за стресса.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Ску́ка — вид отрицательно окрашенной эмоции или настроения, пассивное психическое состояние.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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