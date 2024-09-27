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Три самые бесстрашные породы собак

Защитники от природы: топ-3 самых смелых пород собак
1:03
Зоосфера » Собаки

Собака — это не только верный друг, но и защитник. Некоторые породы обладают выдающимся мужеством и смелостью. Мы расскажем о трёх самых бесстрашных породах собак, которые готовы защищать своих хозяев в любой ситуации.

Защитники от природы: топ-3 самых смелых пород собак
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Mike Meares, CC0

1. Ротвейлер

Эта порода известна своей силой и защитными инстинктами. Ротвейлеры очень преданы своим владельцам и готовы встать на защиту в случае опасности. Их уверенность и смелость делают их отличными охранниками.

2. Мастиф

Мастифы — это огромные собаки с добрым сердцем, которые при этом обладают сильным защитным инстинктом. Они могут быть очень нежными с членами семьи, но при этом готовы защищать свою территорию от любых угроз.

3. Доберман

Эта порода отличается высоким интеллектом и смелостью. Доберманы известны своей храбростью и преданностью, что делает их идеальными как для охраны, так и для работы в полиции.

Уточнения

Доберма́н (нем. dobermann) — порода короткошёрстных служебных собак, выведенная в городе Апольда (Тюрингия, Германия) в конце XIX века Карлом Фридрихом Луисом Доберманом, названа в честь своего создателя.

Тибетский мастиф (тиб. དོ་ཁྱི, кит. 藏獒) — порода собак.

Ротве́йлер (нем. Rottweiler, досл. «из г. Ротвайль») — немецкая порода собак, относящаяся к группе молоссов, сформированная в районе города Ротвайль и на берегах реки Неккар.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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