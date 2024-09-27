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Особенности британской породы кошек

Чем покоряют сердца британские кошки? Уникальные особенности породы
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Зоосфера » Кошки

Британская кошка — одна из самых популярных пород в мире, и не без причины! Эти пушистые создания завоевали сердца многих благодаря своему уникальному характеру и внешнему виду.

Чем покоряют сердца британские кошки? Уникальные особенности породы
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Британская кошка известна своим крепким телосложением и характерной круглой головой с большими глазами. У них плотная шерсть, которая требует минимального ухода, что делает их идеальными питомцами для занятых людей.

Эти кошки имеют спокойный и уравновешенный характер, что делает их отличными компаньонами для семей с детьми и пожилыми людьми.

Британцы также известны своей независимостью, но в то же время они очень привязаны к своим хозяевам. Они не требуют постоянного внимания, но с удовольствием проведут время рядом с вами. 

Уточнения

Британская короткошёрстная кошка  — порода домашней кошки. В классификациях FIFe и WCF относится к категории shorthair. Выведена в XIX веке.

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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