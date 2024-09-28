Сколько тратят россияне на своих любимцев

Домашние питомцы в России: расходы и предпочтения

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Большинство россиян с удовольствием заботятся о своих домашних питомцах, и это не становится для них тяжёлой финансовой нагрузкой. Согласно опросу, проведённому страховой компанией "Росгосстрах", 84 % опрошенных не считают расходы на своих любимцев обременительными. Примерно у каждого второго респондента есть питомец, и 42 % из них тратят на уход и содержание 3-5 тысяч рублей в месяц. Для 36 % эта сумма составляет около 3 тысяч рублей. Чуть меньше — 15 % — готовы выделить 5-10 тысяч рублей, а только 2 % заявили о крупных тратах, превышающих 15 тысяч рублей.

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Однако завести домашнего любимца решаются не все. Для 52 % россиян это слишком ответственное дело, а 39 % считают уход за животным слишком хлопотным. Личные причины, такие как нехватка времени или маленькая площадь жилья, также играют свою роль в отказе от питомца: 17 % опрошенных слишком загружены, а 15 % не могут позволить себе это из-за ограниченных условий проживания. Аллергия, частые командировки и финансовые соображения также стали препятствием для небольшой части респондентов.

Популярность разных типов питомцев варьируется: собаки остаются лидерами среди домашних животных в России, их выбирают 51 % опрошенных. 40 % респондентов предпочитают кошек, а более экзотические виды, такие как пернатые, грызуны и рыбки, привлекают от 1 до 3 % россиян.

Уточнения

Живо́тные-компаньоны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций. Такие домашние животные противопоставляются, таким образом, сельскохозяйственным животным, которых содержат для получения мясо-молочной продукции, шерсти и т. д. и как рабочий скот. В качестве компаньонов нередко содержат также диких животных, поддающихся индивидуальному приручению, но не одомашненных как вид.

