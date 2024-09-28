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Бешенство у морских котиков: новое открытие и его последствия

Власти ЮАР начали вакцинацию тюленей от бешенства
1:40
Зоосфера

Недавно в Южной Африке впервые зафиксировали случаи бешенства у морских котиков, что вызвало серьёзное беспокойство властей. Всё началось с нападений тюленей на людей, а в июне у укушенной на пляже Кейптауна собаки обнаружили вирус. Власти немедленно инициировали масштабные проверки, которые подтвердили наличие бешенства у морских млекопитающих.

Власти ЮАР начали вакцинацию тюленей от бешенства
Фото: flickr.com by Airwolfhound, CC BY-SA 2.0

Были исследованы образцы мозга 135 мёртвых котиков, найденных с 2021 года. Как минимум 24 из них оказались заражёнными. Впоследствии, исследуя туши 20 животных, обнаруженных на южном и западном побережьях, учёные установили ещё больше случаев заражения. Это первый раз, когда вирус бешенства был выявлен у морских млекопитающих, что ставит перед учёными множество вопросов.

Исследования показывают, что вирус бешенства у морских котиков генетически схож с вирусом, обнаруженным у чепрачных шакалов в Намибии. Вероятно, инфекция передалась через детёнышей тюленей, на которых шакалы охотятся у побережья.

Правительство Кейптауна уже приняло меры предосторожности, предупреждая население о рисках заражения и начав вакцинацию животных. Однако остаётся неясным, насколько эффективна эта вакцина для морских котиков, так как она ранее не применялась на морских млекопитающих. Дополнительную сложность представляет проблема вакцинации остальной популяции, поскольку методы, применяемые для наземных животных, в данном случае не подходят.

Уточнения

Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies [ˈrabieːs]), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия (от др.-греч. ὕδωρ "вода" и φόβος "страх") — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Бешенство относится к группе так называемых пренебрегаемых болезней в связи с низкой распространённостью и заболеваемостью в развитых странах.
 

Северный морской котик или морской кот (лат. Callorhinus ursinus), — млекопитающее из парвотряда ластоногих отряда хищных, принадлежит семейству ушастых тюленей. Этот вид был описан Карлом Линнеем на основании детальных сведений, представленных Георгом Стеллером, впервые встретившим этот вид на острове Беринга в 1742 году.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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