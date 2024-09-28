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Необычная охота: обезьяна, напавшая на 70 человек, поймана в Пенджабе

Обезьяна в Пенджабе напала на 70 человек
1:21
Зоосфера

В небольшом поселении под городом Рупар в индийском штате Пенджаб произошло необычное событие — местные жители поймали обезьяну, которая атаковала 70 человек.

Обезьяна в Пенджабе напала на 70 человек
Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, CC BY-SA 2.0

Всё началось, когда примат жестоко ранил маленькую девочку, после чего местные власти решили отследить его перемещения. Как стало известно, обезьяна преимущественно нападала на женщин и постоянно убегала в лес, создавая беспокойство среди местного населения. Несмотря на многочисленные попытки жителей поймать животное, их усилия не увенчались успехом.

Тогда лесничие, получившие задание поймать агрессивного примата, соорудили для него специальную ловушку. И как только обезьяна попалась, она попыталась напасть на одного из ловцов. Однако благодаря использованию медикаментозных средств удалось успокоить животное и безопасно транспортировать его. На данный момент не сообщается о дальнейшей судьбе агрессивного самца.

Интересно, что недавно в Гонконге введены жёсткие меры по отношению к кормлению диких животных, таких как голуби и обезьяны. За такое нарушение предусмотрены штрафы до 100 тысяч гонконгских долларов, а за повторные нарушения — тюремное заключение на срок до года.

Уточнения

Прима́ты (лат. Primates от primas, род. п. primatis — "один из первых, высших") — отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян. База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database, v. 1.11) признаёт 19 семейств, 84 рода и 517 современных видов приматов, а также 4 вида, вымерших после 1500 года. Приматы — четвёртый по количеству видов отряд млекопитающих (после грызунов, рукокрылых и насекомоядных).
 

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает первое место в мире по численности населения и седьмое по территории. Наравне с Египтом и Китаем является родиной одной из древнейших цивилизаций в истории человечества. В прошлом — одна из важнейших колониальных провинций Британской империи.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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