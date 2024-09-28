Необычная охота: обезьяна, напавшая на 70 человек, поймана в Пенджабе

В небольшом поселении под городом Рупар в индийском штате Пенджаб произошло необычное событие — местные жители поймали обезьяну, которая атаковала 70 человек.
Всё началось, когда примат жестоко ранил маленькую девочку, после чего местные власти решили отследить его перемещения. Как стало известно, обезьяна преимущественно нападала на женщин и постоянно убегала в лес, создавая беспокойство среди местного населения. Несмотря на многочисленные попытки жителей поймать животное, их усилия не увенчались успехом.
Тогда лесничие, получившие задание поймать агрессивного примата, соорудили для него специальную ловушку. И как только обезьяна попалась, она попыталась напасть на одного из ловцов. Однако благодаря использованию медикаментозных средств удалось успокоить животное и безопасно транспортировать его. На данный момент не сообщается о дальнейшей судьбе агрессивного самца.
Интересно, что недавно в Гонконге введены жёсткие меры по отношению к кормлению диких животных, таких как голуби и обезьяны. За такое нарушение предусмотрены штрафы до 100 тысяч гонконгских долларов, а за повторные нарушения — тюремное заключение на срок до года.
Прима́ты (лат. Primates от primas, род. п. primatis — "один из первых, высших") — отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян. База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database, v. 1.11) признаёт 19 семейств, 84 рода и 517 современных видов приматов, а также 4 вида, вымерших после 1500 года. Приматы — четвёртый по количеству видов отряд млекопитающих (после грызунов, рукокрылых и насекомоядных).
И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает первое место в мире по численности населения и седьмое по территории. Наравне с Египтом и Китаем является родиной одной из древнейших цивилизаций в истории человечества. В прошлом — одна из важнейших колониальных провинций Британской империи.
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