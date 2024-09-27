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Дипрозоп и удача: история уникального котёнка из Таиланда

В Таиланде появился на свет двухмордый котёнок
1:10
Зоосфера

В тайской провинции Пхетчабун, в деревне Шримонгкол, на свет появился необычный котёнок с двумя мордами и четырьмя глазами. Его нашла местная жительница Дамронг Интависет, которая обнаружила, что мама-кошка бросила малыша. Женщина взяла его на воспитание, начав кормить котёнка козьим молоком. Она верит, что этот котёнок принесёт ей и её семье удачу. Соседи также считают появление двухмордого котёнка счастливым знаком.

В Таиланде появился на свет двухмордый котёнок
Фото: freepik.com by freepic.diller, PDM

Из-за этой необычной новости к дому Интависет стали стекаться игроки в лотерею, полагая, что номер котёнка — 27 — может принести им удачу в следующем тираже. Некоторые игроки считают удачным числом возраст хозяйки, 82 года.

Хотя обычно животные с дипрозопом, состоянием, при котором формируются две морды, живут недолго из-за проблем с мозгом и черепом, бывают и исключения. Так, кот по имени Фрэнк и Луи, родившийся в США в 1999 году, прожил 15 лет, несмотря на свою уникальность.

Уточнения

Дипрозоп (греческое διπρόσωπος, "двуличный", от δι-, di-, "два" и πρόσωπον, prósopon [neuter], "лицо", "личность"; с латинским окончанием), также известный как черепно-лицевое (краниоцефальное) дублирование - чрезвычайно редкое наследственное заболевание, при котором части лица или всё оно целиком дублируются на голове.
 

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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