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Кошачьи страхи: чего опасаются даже самые смелые питомцы

Что заставляет кошек дрожать: 6 самых распространенных страхов
2:31
Зоосфера » Кошки

Несмотря на репутацию уверенных и независимых животных, кошки не лишены страхов и фобий. Некоторые опасения могут показаться нам смешными, но для этих грациозных созданий они вполне реальны. Давайте разбираться, чего же больше всего боятся наши четвероногие друзья.

Что заставляет кошек дрожать: 6 самых распространенных страхов
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Одним из самых распространенных страхов кошек является боязнь громких звуков. Резкие крики, лай собак, звон бьющейся посуды или грохот грома способны серьезно напугать даже самых спокойных питомцев. Кошки обладают очень чувствительным слухом, поэтому громкие звуки могут причинять им реальную боль и вызывать приступы тревоги.

Не менее распространен страх перед незнакомыми людьми и животными. Кошки, особенно содержащиеся в квартирных условиях, могут испытывать сильный стресс при появлении в доме чужаков — будь то гости или новые домашние питомцы. Этот страх заложен в генах кошек как охранников своей территории.

Также многие кошки боятся воды. Купание или даже простое ополаскивание лап нередко вызывает у них панику и агрессию. Вероятно, это связано с неприятием контакта с чуждой для них средой. Кроме того, некоторых пугает даже звук бегущей воды.

Еще одной фобией некоторых кошек является страх перед вакуумными пылесосами. Громкий гул и движение этого агрегата могут заставить их спрятаться или даже атаковать его. Для питомцев пылесос выглядит как опасный хищник, вторгающийся на их территорию.

Многие кошки также побаиваются небольших, но быстрых движущихся предметов — например, мяча, лазерной указки или электрической зубной щетки. Они воспринимают их как потенциальную угрозу и реагируют на них инстинктивным страхом.

Помимо этого, кошки могут испытывать тревогу перед любыми незнакомыми и пугающими им объектами — от медицинских приборов до необычных запахов. Все это объясняется их осторожным и настороженным характером, присущим диким предкам этих животных.

Однако несмотря на то, что кошачьи фобии кажутся нам странными, мы должны с уважением относиться к ним и стараться минимизировать воздействие пугающих факторов на наших питомцев. Ведь только так мы сможем обеспечить им комфортную и безопасную жизнь.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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