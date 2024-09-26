Во Владивостоке женщина обнаружила трёх мёртвых сорок на тротуаре

"Сразу три трупа": во Владивостоке из-за неведомой болезни массово гибнут птицы

0:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Птицы

Жители Владивостока Приморского края обеспокоены массовой гибелью птиц, которые умирают прямо на тротуаре. Причина смерти пернатых не установлена, сообщает vostokmedia.com.

Фото: flickr.com by Michał Matyjasik, CC BY-SA 2.0

Так, одна из женщин рассказала, что обнаружила на улице Калинина сразу три трупа сорок. По её словам, в одном и том же районе люди находили мёртвых или умирающих птиц.

На опубликованных изданием кадрах одна из птиц умирает в необычной позе, судорожно дёргая крыльями. Владивостокцы предположили, что причиной мора может быть птичий грипп.

Уточнения

Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа , а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа.



Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.



Труп — мёртвое тело животного, в том числе человека, в котором развиваются посмертные изменения, включающие в себя отсутствие дыхания и сердцебиения, высыхание и деформацию роговиц, появление трупных пятен и трупного окоченения, а также признаков разложения.



Соро́ка или обыкновенная сорока, или европейская сорока (лат. Pica pica) — птица семейства врановых из рода сорок.

