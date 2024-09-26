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Во Владивостоке женщина обнаружила трёх мёртвых сорок на тротуаре

"Сразу три трупа": во Владивостоке из-за неведомой болезни массово гибнут птицы
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Зоосфера » Птицы

Жители Владивостока Приморского края обеспокоены массовой гибелью птиц, которые умирают прямо на тротуаре. Причина смерти пернатых не установлена, сообщает vostokmedia.com.

"Сразу три трупа": во Владивостоке из-за неведомой болезни массово гибнут птицы
Фото: flickr.com by Michał Matyjasik, CC BY-SA 2.0

Так, одна из женщин рассказала, что обнаружила на улице Калинина сразу три трупа сорок. По её словам, в одном и том же районе люди находили мёртвых или умирающих птиц.

На опубликованных изданием кадрах одна из птиц умирает в необычной позе, судорожно дёргая крыльями. Владивостокцы предположили, что причиной мора может быть птичий грипп.

Уточнения

Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа , а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа.

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Труп — мёртвое тело животного, в том числе человека, в котором развиваются посмертные изменения, включающие в себя отсутствие дыхания и сердцебиения, высыхание и деформацию роговиц, появление трупных пятен и трупного окоченения, а также признаков разложения.

Соро́ка или обыкновенная сорока, или европейская сорока (лат. Pica pica) — птица семейства врановых из рода сорок.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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