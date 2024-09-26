Самые добрые породы кошек на свете

Самые дружелюбные кошки: топ-5 пород, которые вас покорят

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ищете пушистого друга, который станет вам верным спутником? Некоторые породы кошек особо известны своей добротой и дружелюбием. Мы расскажем о самых добрых породах кошек.

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1. Мейн-кун. Эти гиганты с добрым сердцем известны своим дружелюбным характером и привязанностью к людям.

2. Сиамская кошка. Сиамцы очень общительны и любят проводить время с хозяевами. Они требуют внимания и обожают играть.

3. Британская короткошёрстная. Эти кошки спокойны и уравновешены, что делает их отличными компаньонами для семей с детьми.

4. Рэгдолл. Рэгдоллы известны своим спокойным характером и любовью к людям. Они часто следуют за хозяином по дому и любят обниматься.

5. Шотландская вислоухая. Эти кошки дружелюбны и игривы, они прекрасно ладят как с детьми, так и с другими животными.

Уточнения

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США.



Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.



Шотландский вислоухий кот или ско́ттиш-фолд (англ. Scottish Fold) — порода домашних кошек с характерными загнутыми вперёд и вниз ушами.



Рэгдо́лл (англ. Ragdoll — «тряпичная кукла») — порода крупных полудлинношёрстных кошек.



Британская короткошёрстная кошка — порода домашней кошки.

