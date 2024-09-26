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Чем кормить уличного щенка: подробный гайд по рациону

Чем кормить щенка с улицы?
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Зоосфера » Собаки

Вы нашли бездомного щенка и хотите дать ему всё самое лучшее? Важно знать, чем кормить его, чтобы обеспечить здоровье. Мы поделимся полезными советами по рациону.

Чем кормить щенка с улицы?
Фото: flickr.com by leisergu, CC BY 2.0

Выбирайте качественный сухой корм, предназначенный для щенков. Он содержит все необходимые витамины и минералы для роста.

Консервы или паштеты могут быть отличным дополнением к рациону. Они более аппетитны и помогут щенку привыкнуть к еде.

Если вы предпочитаете готовить сами, отдавайте предпочтение нежирному мясу (курица, индейка), отварным овощам и рису. Избегайте лука, чеснока и других вредных для собак продуктов.

Не забывайте про свежую воду! Щенок должен достаточно пить, особенно если ест сухой корм.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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