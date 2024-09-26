Чем кормить уличного щенка: подробный гайд по рациону

Вы нашли бездомного щенка и хотите дать ему всё самое лучшее? Важно знать, чем кормить его, чтобы обеспечить здоровье. Мы поделимся полезными советами по рациону.
Выбирайте качественный сухой корм, предназначенный для щенков. Он содержит все необходимые витамины и минералы для роста.
Консервы или паштеты могут быть отличным дополнением к рациону. Они более аппетитны и помогут щенку привыкнуть к еде.
Если вы предпочитаете готовить сами, отдавайте предпочтение нежирному мясу (курица, индейка), отварным овощам и рису. Избегайте лука, чеснока и других вредных для собак продуктов.
Не забывайте про свежую воду! Щенок должен достаточно пить, особенно если ест сухой корм.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.
Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.