Собака вернулась домой благодаря сосискам

Британец нашёл пропавшую собаку с помощью сосисок

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Необычная история произошла в Великобритании, когда владелец чихуахуа по имени Пенни смог найти свою пропавшую собаку, используя аромат жареных сосисок. Л. Эниш решил отправиться на прогулку с любимицей, но во время выгула Пенни сбежала. Хозяин безуспешно искал её в течение нескольких дней, отчаяние нарастало.

Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

Вместо того чтобы сдаваться, Эниш установил палатку на том самом поле, где гулял с Пенни, развёл костёр и начал жарить сосиски. Он надеялся, что запах привлечёт её. Вместе с другом они готовили сосиски на протяжении пяти дней, не теряя надежды. И вот, на одиннадцатый день после исчезновения, случилось чудо: Пенни вернулась. Эниш испытал невероятное облегчение и радость, увидев свою любимицу снова.

Не только Эниш был счастлив, его три других собаки тоже восторженно встретили Пенни. В честь этого знаменательного события хозяин сделал татуировку с изображением Пенни, сосисок и даже тарелки НЛО, что стало символом их необычной истории.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово "собака" в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).





Неопознанный летающий объект НЛО (англ. unidentified flying object, UFO, также летающая тарелка, англ. flying saucer; неопознанное аномальное явление, англ. unindified anomalous phenomena, UAP, неопознанное воздушное явление, unidentified aerial phenomena, UAP) — визуально наблюдаемый движущийся или неподвижный, находящийся в атмосфере или в космическом пространстве (летающий или производящий впечатление летающего объект), или аналогичное оптическое явление, не идентифицированные конкретным наблюдателем как известный природный (птица, падающий метеорит, облачная структура, явление атмосферного электричества и др.) или искусственный объект (самолёт, ракета, обломки спутника, аэростат и др.). НЛО стали предметом особого интереса в результате прогресса ракетной техники после Второй мировой войны. Часто считаются аппаратами представителей внеземного разума, посещающих Землю (инопланетян).



