Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Темпы экономического развития Германии "абсолютно неудовлетворительные"
Внутреннее садоводство: как вырастить кукурузу в ограниченном пространстве
Три эффективных упражнения для ног в качалке
Подготовка к отопительному сезону в Москве завершена
В России планируют начать клинические испытания искусственной кожи в 2025 году
Хрустящие кабачковые палочки: полезный перекус и для детей, и для их родителей
Путин: доля рубля в расчётах за российский экспорт приближается к 40%
Невинное фото обернулось тюремным сроком для российского туриста
AdvMat: биомиметика в строительстве — новый трубчатый бетон

Миллионы проблем возникают из-за скуки кошек. Как помочь питомцу справиться с охотничьим инстинктом?

Охотничий инстинкт играет важную роль в жизни кошек
0:57
Зоосфера

Кошки — прирождённые охотники, и их охотничий инстинкт играет важную роль в их жизни. Однако в условиях, когда в доме нет мышей или других грызунов, кошки могут испытывать недостаток в охотничьей деятельности. Это может привести к нежелательному поведению, такому как кусание или нападение на людей.

Охотничий инстинкт играет важную роль в жизни кошек
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Ро Делроуз, кошачий бихевиорист, предупреждает, что скука может стать причиной проблем с поведением у кошек. Чтобы предотвратить это, необходимо уделять время играм с питомцем.

Однако просто бросить кошке фальшивую мышь недостаточно. Ро рекомендует играть с кошкой в три этапа: 15 минут "охоты", затем перерыв, 5 минут игры и снова перерыв.

После этого можно отдать кошке игрушку и угостить её лакомством. Это позволит кошке почувствовать себя так, будто она поймала добычу и съела её.

Уточнения

Охо́та — отлов или добыча диких зверей и птиц, обычно для пропитания, получения продуктов животного происхождения, контроля популяции животных либо для получения трофеев.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев

Домашняя еда для кошки может быть полезной, но важно знать, какие продукты безопасны для вашего питомца.

Какая домашняя еда безопасна для кошек
Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Су-35. Безукоризненный российский воздушный хищник из будущего Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Последние материалы
Невинное фото обернулось тюремным сроком для российского туриста
AdvMat: биомиметика в строительстве — новый трубчатый бетон
Как пирожки с картошкой могут поддерживать здоровье костей и глаз
Основные риски при продаже квартиры
ЦБ: ужесточение денежно-кредитной политики не полностью отразилось на ценах
Названы города, где можно увидеть самые живописные закаты
Как включить ночной режим зеркала заднего вида и зачем это нужно
Почему сметана может быть вредной для кошек
Растения для воды: как выращивать потос, бамбук и другие
Эксперт: скорее всего Абаскаля не пригласят больше в "Спартак"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.