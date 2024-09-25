Миллионы проблем возникают из-за скуки кошек. Как помочь питомцу справиться с охотничьим инстинктом?

Кошки — прирождённые охотники, и их охотничий инстинкт играет важную роль в их жизни. Однако в условиях, когда в доме нет мышей или других грызунов, кошки могут испытывать недостаток в охотничьей деятельности. Это может привести к нежелательному поведению, такому как кусание или нападение на людей.
Ро Делроуз, кошачий бихевиорист, предупреждает, что скука может стать причиной проблем с поведением у кошек. Чтобы предотвратить это, необходимо уделять время играм с питомцем.
Однако просто бросить кошке фальшивую мышь недостаточно. Ро рекомендует играть с кошкой в три этапа: 15 минут "охоты", затем перерыв, 5 минут игры и снова перерыв.
После этого можно отдать кошке игрушку и угостить её лакомством. Это позволит кошке почувствовать себя так, будто она поймала добычу и съела её.
Охо́та — отлов или добыча диких зверей и птиц, обычно для пропитания, получения продуктов животного происхождения, контроля популяции животных либо для получения трофеев.
Домашняя еда для кошки может быть полезной, но важно знать, какие продукты безопасны для вашего питомца.