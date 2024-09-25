В Свердловской области запретили вылов трёх видов рыбы: с чем это связано и когда снимут ограничение

В Свердловской области запретили ловить сига, хариуса и рипуса

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В Свердловской области рыбакам установили запрет на вылов сига, рипуса и сибирского хариуса. Первый запрет уже действует, два других скоро вступят в силу, сообщает "Царьград" со ссылкой на Нижнеобское территориальное управление федерального агентства по рыболовству.

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По заявлению ведомства, запретные периоды установлены Минсельхозом России.

"Они есть как весенние, так и осенние для некоторых водных объектов. Потому что нерест некоторых рыб происходит и осенью тоже, — объяснили в управлении.

Вылов сига, нерест которого уже начался, приостановлен с 20 сентября до 20 ноября. В Свердловской области рыба обитает в озере Таватуй. Ловля хариуса запрещена с 20 октября по 15 ноября во всех водоёмах региона. В период с 15 октября по 10 декабря нельзя будет ловить рипуса в Нижне-Качканарском водохранилище на реке Выя.

Уточнения

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири. Входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района.



Не́рест — сложное инстинктивное поведение рыб в период размножения.



Сиги́ (лат. Coregonus) — род промысловых лучепёрых рыб семейства лососёвых.



Сибирский хариус (лат. Thymallus arcticus) — вид пресноводных рыб рода Хариусы подсемейства хариусовидных семейства лососёвых.



Ри́пус (лат. Coregonus albula ladogensis) — лучепёрая рыба семейства лососёвых: крупный подвид европейской ряпушки.

