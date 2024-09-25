Какие породы кошек лучше всего подходят для семей с детьми?

Лучше всего с детьми уживаются игривые и дружелюбные кошки

5:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Дети и кошки — это идеальное сочетание для дружбы. Кошка может стать верным другом, милым компаньоном и хранителем секретов, а что самое важное для родителей — неприхотливым питомцем, который способен научить детей терпению и ответственности, пишет Daily Paws.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

Однако не все породы кошек подходят для семей с детьми, поэтому важно тщательно изучить, какие из них являются лучшими. По словам фелинолога Терезы Кейгер из Ассоциации любителей кошек, семьи должны учитывать образ жизни и привычки животного при выборе. Она предлагает родителям задать несколько вопросов, которые помогут определиться с породой:

— Понимают ли ваши дети, как важно быть нежными и уважительными?

— Достаточно ли они ответственны, чтобы не забывать закрывать двери?

— Насколько активный образ жизни ведёт ваша семья?

"Подумайте о возрасте и уровне активности ваших детей, и это определит, нужна ли вам кошка, способная справиться с такой активностью, или более степенная порода", — говорит Кигер.

Ниже представлены восемь лучших пород кошек, которые прекрасно подходят для семей с маленькими детьми:

Американская короткошерстная

Эти милые создания, известные своей непринужденностью и покладистым характером, созданы для семейной жизни. Американская короткошерстная возглавляет список лучших пород кошек для детей, являясь одним из самых популярных вариантов. Эти кошки неприхотливы в уходе, хорошо ладят с людьми и другими домашними животными и обычно живут долгой и здоровой жизнью. Кроме того американские короткошерстные, имеющие корни рабочих кошек, умеют ловить грызунов, что делает их ценными членами семьи.

Бирманская

Ассоциация любителей кошек описывает бирманскую кошку как "мистическую, волшебную и очаровательную". Эти кошачьи с поразительными голубыми глазами и милыми мордочками известны своим покладистым, нежным, любвеобильным и любопытным поведением, что делает их одними из лучших пород для детей. Бирманцы очень общительны и будут следовать за членами семьи по дому, играя и даже "помогая" по хозяйству — все, что угодно, лишь бы быть частью этой семьи.

Рэгдолл

Если вы ищете домашнее животное, похожее на куколку, то лучше всего подойдет рэгдолл. Этих кошек, как правило, довольно крупных и с ярко-голубыми глазами, любят за их привычку сворачиваться в объятия человека, как тряпичная кукла. Эта непринужденная порода действительно любит человеческое общество и часто приветствует своих хозяев у дверей и следует за ними по дому. Умные и игривые кошки-тряпичные куклы с удовольствием свернутся калачиком у вас под боком ночью или разучат пару новых трюков днем.

Мейн-кун

Эти нежные гиганты могут весить до 20 фунтов, но их любят за игривый, как у котенка, нрав, независимо от возраста. Изначально это рабочая порода из штата Мэн, вы узнаете мейн-кунов по их крепкой внешности и независимому, но любящему поведению. Благодаря дружелюбию ко всем, кошки породы мейн-кун прекрасно дополняют семьи и даже популярны в качестве кошек-терапевтов.

Абиссинская

Активные, умные, преданные и ориентированные на людей, абиссинские кошки отлично подходят для семей с детьми постарше (они могут предпочитать убегать от малышей и младенцев). Они искусные манипуляторы, когда дело доходит до людей, и, скорее всего, обхватят вас и вашу семью своими маленькими пальчиками, э-э, лапками. Несмотря на то, что абиссинцы любят находиться среди людей, они не столько домашние кошки, сколько сторонние наблюдатели.

Мэнкс

Игривый и преданный, мэнкс, выведенный на острове Мэн, является еще одной из лучших пород для детей. Эти кошки среднего размера, округлой формы, часто без хвоста, активны, но не слишком. Их мощные задние лапы помогают им взлетать на большую высоту, когда они носятся по дому, зарабатывая породе репутацию "собачьей" благодаря игривости и преданности кошек.

Европейская бирманская

Бесстрашные европейские бирманские кошки остаются игривыми и дружелюбными до глубокой старости. Этим кошкам нравится находиться рядом со своими людьми, и они склонны следовать за членами семьи, включая детей и даже собак, куда бы те ни пошли. Ходят слухи, что, как только у вас появится одна из этих элегантных кошек, неприхотливых в уходе, вам захочется сохранить эту породу навсегда!

Гималайская

Известно, что гималайская помесь сиамской и персидской кошек обладает лучшими характеристиками обеих пород. Эти кошки по натуре милые и игривые, и им не привыкать к теплым объятиям. Благодаря своей очаровательной внешности (круглые мордочки, голубые глаза, пухлые губки и вздернутые носы) и восхитительному темпераменту гималайцы часто становятся любимцами семьи.

Уточнения

Рэгдо́лл (англ. Ragdoll — «тряпичная кукла») — порода крупных полудлинношёрстных кошек.

