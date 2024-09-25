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Норма и отклонения температуры тела у собак. Когда бежать к ветврачу?

Температура тела у собак выше, чем у людей
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Зоосфера

У собак температура тела в норме составляет от 37,6 до 39 °С, что на 1 — 2,5 градуса выше, чем у людей. Это обусловлено более интенсивным обменом веществ, который характерен для этих животных.

Температура тела у собак выше, чем у людей
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

У щенков и собак мелких пород температура обычно выше, чем у более крупных особей. Это также связано с особенностями их метаболизма.

Незначительное повышение температуры (до 1 °С) может наблюдаться у собак в стрессовых ситуациях, при переутомлении или в условиях потепления окружающей среды.

Однако, если температура значительно отклоняется от нормальных показателей — например, поднимается до 40 °C или падает ниже 37 °С — это должно стать причиной для немедленного обращения к ветеринару.

Уточнения

Температура тела — комплексный показатель теплового состояния организма животных, включая человека. Является одним из основных и старейших биомаркеров.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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