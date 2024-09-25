Норма и отклонения температуры тела у собак. Когда бежать к ветврачу?

У собак температура тела в норме составляет от 37,6 до 39 °С, что на 1 — 2,5 градуса выше, чем у людей. Это обусловлено более интенсивным обменом веществ, который характерен для этих животных.
У щенков и собак мелких пород температура обычно выше, чем у более крупных особей. Это также связано с особенностями их метаболизма.
Незначительное повышение температуры (до 1 °С) может наблюдаться у собак в стрессовых ситуациях, при переутомлении или в условиях потепления окружающей среды.
Однако, если температура значительно отклоняется от нормальных показателей — например, поднимается до 40 °C или падает ниже 37 °С — это должно стать причиной для немедленного обращения к ветеринару.
Температура тела — комплексный показатель теплового состояния организма животных, включая человека. Является одним из основных и старейших биомаркеров.
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