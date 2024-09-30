Как помочь питомцу вернуться в ритм после дачи

Что нужно сделать после возвращения питомца с дачи

Когда ваш четвероногий друг возвращается домой после активного отдыха на природе, важно позаботиться о его состоянии. Как сделать так, чтобы питомец чувствовал себя комфортно в городской квартире после продолжительного пребывания на даче? Эксперты дают несколько полезных рекомендаций.

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Адаптация к дому

Возвращение в городскую квартиру после пребывания на природе может стать стрессом для животного. Особенно это касается кошек, которые могут начать нервничать, прятаться, отказываться от еды или даже метить территорию. Собаки, как правило, справляются лучше, но иногда могут проявлять беспокойство, грызя мебель или личные вещи хозяев.

Чтобы помочь питомцу быстрее адаптироваться, можно воспользоваться успокоительными препаратами на основе трав, которые легко найти в зоомагазинах. Но самое главное — уделяйте вашему другу больше внимания.

Профилактика паразитов

Прогулки по лесам и полям могут стать источником паразитов, таких как глисты. Для безопасности питомца и его хозяев рекомендуется провести профилактическое лечение сразу по возвращении домой. Антигельминтные препараты, представленные в виде таблеток, суспензий или капель, нужно давать строго по инструкции.

Борьба с блохами

Если ваш питомец постоянно чешется, это может быть признаком появления блох. Начните с того, чтобы искупать его с использованием противоблошиного шампуня или дегтярного мыла. Важно нанести средство на 7 минут, затем тщательно смыть и вычесать животное. Блохи могут переместиться в ваш дом, поэтому обязательно пройдитесь пылесосом по местам, где обычно лежит ваш питомец.

Уход за внешним видом

После купания питомца нужно хорошо расчесать, удалив возможные колтуны. Также важно уделить внимание гигиене: подстригите когти, аккуратно протрите глаза влажным ватным диском и очистите уши с помощью перекиси водорода, некрепкого зеленого чая или специального средства.

После всех процедур дайте питомцу лакомство, чтобы у него не возникали негативные ассоциации с гигиеническим уходом.

Обратитесь к ветеринару

Если после возвращения с дачи у питомца появились тревожные симптомы, такие как чихание, воспаление, высокая температура, понос или рвота, незамедлительно обратитесь к ветеринару. Только специалист сможет правильно диагностировать проблему и назначить необходимое лечение.

Любите и заботьтесь о своих питомцах!

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

