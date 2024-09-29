Собака в квартире: как выбрать подходящую породу

Как выбрать собаку для квартиры: советы и рекомендации

3:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбор собаки для дома зависит не только от предпочтений будущего хозяина, но и от условий проживания. В частном доме можно завести собаку любой породы, а вот для квартиры выбор должен быть более взвешенным, ведь не все породы подходят для жизни в ограниченном пространстве.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Плюсы и минусы содержания собак в квартире

Прежде чем завести собаку в квартиру, стоит ознакомиться с основными плюсами и минусами этого решения.

Плюсы:

Новые знакомства. Прогулки с собакой — отличный способ познакомиться с другими владельцами собак, завести новых друзей или просто приятных собеседников для совместных прогулок.

Ответственность. Собака приучает своего хозяина к дисциплине и ответственности, так как требует регулярного ухода, внимания и заботы.

Прогулки на свежем воздухе. Владельцы собак, даже в городе, вынуждены регулярно гулять со своим питомцем, что позитивно сказывается на их здоровье и физической активности.

Минусы:

Финансовые расходы. Уход за собакой требует немалых затрат: корм, аксессуары, ветеринарные услуги, игрушки и многое другое.

Проблемы с соседями. Щенки могут лаять или выть в отсутствие хозяев, что может вызвать недовольство соседей.

Порча имущества. В доме с щенком стоит быть готовым к возможным повреждениям вещей, ведь питомец наверняка захочет попробовать всё "на зуб".

Как выбрать собаку для квартиры

При выборе собаки важно учесть несколько ключевых факторов:

Размер квартиры. В небольших квартирах лучше выбирать маленькие породы, тогда как в более просторных жилищах можно завести собаку среднего или даже крупного размера.

Образ жизни. Разные породы собак имеют разный темперамент, поэтому важно выбирать питомца в зависимости от вашего стиля жизни — активного или более спокойного.

Дети. Не все породы хорошо уживаются с маленькими детьми, поэтому этот момент нужно учитывать при выборе.

Аллергия. Если у кого-то из членов семьи есть аллергия, лучше обратить внимание на гипоаллергенные породы собак.

10 лучших пород для содержания в квартирах

Такса. Подвижные и энергичные собаки, прекрасно ладят с детьми и редко вызывают аллергию. Померанский шпиц. Маленькие, послушные и неприхотливые собаки, которые легко адаптируются к любым условиям. Бишон-фризе. Гипоаллергенные, игривые и сообразительные собаки, идеальные для семей с детьми. Папильон. Дружелюбные собаки без сезонной линьки, которые отлично подходят для аллергиков. Джек-рассел терьер. Активные и умные собаки, но они могут быть опасны для других домашних животных из-за охотничьего инстинкта. Мопс. Ласковые и игривые собаки, хотя их храп и чувствительность к жаре могут доставлять некоторый дискомфорт. Лабрадор-ретривер. Несмотря на свои размеры, лабрадоры хорошо уживаются в квартирах при условии длительных прогулок. Кавалер кинг-чарльз-спаниель. Эти добрые и послушные собаки подходят для семей с маленькими детьми, но они могут вызвать аллергию. Русский той-терьер. Умные и не агрессивные собаки, но из-за низкой стрессоустойчивости не рекомендуются для семей с детьми. Котон-де-тулеар. Общительные, умные собаки, прекрасно подходящие для семей с детьми и аллергиков.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

