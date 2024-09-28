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Кошачьи ритуалы: мытьё после еды не просто привычка

Почему кошки моются после приёма пищи?
1:22
Зоосфера

Для людей мытьё после приёма пищи — это не типичная привычка, более того, врачи предупреждают, что подобное поведение может быть вредным для здоровья. Однако у кошек всё по-другому: практически все домашние питомцы начинают чиститься сразу после еды. Почему так происходит?

Почему кошки моются после приёма пищи?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Инстинкт хищника

Эксперты считают, что такое поведение характерно для всех хищников. После трапезы любой охотник начинает чистить себя. Для нас это может показаться странным, но в дикой природе это имеет смысл. После еды от хищника исходит сильный запах пищи, который может привлечь внимание более крупных хищников или врагов.

Поэтому для кошки важна "маскировка" — тщательное умывание после еды помогает ей уменьшить запах, скрываясь от возможных опасностей.

Подготовка к охоте

Некоторые кошки умываются не только после, но и перед приёмом пищи. Это поведение связано с их диким наследием. Умывание перед едой помогает сделать естественный запах животного менее заметным, что увеличивает шансы на удачную охоту в дикой природе.

Таким образом, и до, и после еды кошка выполняет свой ритуал ухода, чтобы либо подготовиться к охоте, либо скрыться от хищников.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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