Кошачьи ритуалы: мытьё после еды не просто привычка

Почему кошки моются после приёма пищи?

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для людей мытьё после приёма пищи — это не типичная привычка, более того, врачи предупреждают, что подобное поведение может быть вредным для здоровья. Однако у кошек всё по-другому: практически все домашние питомцы начинают чиститься сразу после еды. Почему так происходит?

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Инстинкт хищника

Эксперты считают, что такое поведение характерно для всех хищников. После трапезы любой охотник начинает чистить себя. Для нас это может показаться странным, но в дикой природе это имеет смысл. После еды от хищника исходит сильный запах пищи, который может привлечь внимание более крупных хищников или врагов.

Поэтому для кошки важна "маскировка" — тщательное умывание после еды помогает ей уменьшить запах, скрываясь от возможных опасностей.

Подготовка к охоте

Некоторые кошки умываются не только после, но и перед приёмом пищи. Это поведение связано с их диким наследием. Умывание перед едой помогает сделать естественный запах животного менее заметным, что увеличивает шансы на удачную охоту в дикой природе.

Таким образом, и до, и после еды кошка выполняет свой ритуал ухода, чтобы либо подготовиться к охоте, либо скрыться от хищников.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

