Уютные звуки: почему кошки любят спать на человеке

Многие владельцы кошек просыпаются с удивлением, обнаружив, что их питомец уютно устроился прямо на груди. Это поведение может показаться странным, особенно если у животного есть собственное спальное место или лежанка.
В любой квартире всегда можно найти удобную мебель для сна, но кошка предпочитает именно это положение. Чем объясняется такой выбор?
Привязанность
Когда кошка сильно привязана к своему хозяину, ей недостаточно просто находиться рядом. Ей хочется быть как можно ближе, в непосредственном контакте. Грудная клетка человека в таком случае становится для неё идеальным местом для отдыха.
Тепло
Кошки очень чувствительны к холоду, даже если в доме поддерживается комфортная температура. Питомец всегда будет искать самое тёплое место, а грудь человека становится для него настоящим "обогревателем", особенно в холодные месяцы.
Успокоение
Кошки слышат звуки нашего тела гораздо лучше, чем мы сами. Для них шум работы организма — это нечто успокаивающее. Сердцебиение и дыхание оказывают на питомцев релаксирующий эффект, создавая комфортную атмосферу для сна.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.