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Уютные звуки: почему кошки любят спать на человеке

Кошачьи предпочтения: почему они выбирают сон на хозяине
1:16
Зоосфера

Многие владельцы кошек просыпаются с удивлением, обнаружив, что их питомец уютно устроился прямо на груди. Это поведение может показаться странным, особенно если у животного есть собственное спальное место или лежанка.

Кошачьи предпочтения: почему они выбирают сон на хозяине
Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, CC BY-SA 4.0

В любой квартире всегда можно найти удобную мебель для сна, но кошка предпочитает именно это положение. Чем объясняется такой выбор?

Привязанность

Когда кошка сильно привязана к своему хозяину, ей недостаточно просто находиться рядом. Ей хочется быть как можно ближе, в непосредственном контакте. Грудная клетка человека в таком случае становится для неё идеальным местом для отдыха.

Тепло

Кошки очень чувствительны к холоду, даже если в доме поддерживается комфортная температура. Питомец всегда будет искать самое тёплое место, а грудь человека становится для него настоящим "обогревателем", особенно в холодные месяцы.

Успокоение

Кошки слышат звуки нашего тела гораздо лучше, чем мы сами. Для них шум работы организма — это нечто успокаивающее. Сердцебиение и дыхание оказывают на питомцев релаксирующий эффект, создавая комфортную атмосферу для сна.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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