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Собака на страже: как животные определяют угрозу

Как собаки распознают агрессию и недоброжелателей
1:42
Зоосфера

Существует популярное мнение, что собаки обладают удивительной способностью "считывать" негатив в людях и предупреждать своих хозяев об этом. Зачастую питомцы могут внезапно облаять человека без видимой причины, а к другим, наоборот, сразу же проявить дружелюбие.

Как собаки распознают агрессию и недоброжелателей
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Но действительно ли собаки могут определить недоброжелателя среди ваших знакомых?

Агрессия и запах

Эксперты утверждают, что собака распознает агрессивно настроенного человека. Причина кроется в том, что негативные эмоции, помимо поведения, могут выражаться и через запах. Это тонкое восприятие помогает животным отличать потенциально опасных людей, что особенно важно при прогулках в тёмное время суток. В таких ситуациях лучше довериться питомцу и удалиться от потенциальной угрозы.

Поведение

Собаки живут с людьми уже сотни лет, и за это время они накопили огромный опыт наблюдения за человеческими повадками. Если поведение человека выходит за рамки нормы с точки зрения собаки, она может проявлять осторожность или настороженность.

Инстинкты или суеверия?

Ранее люди верили, что собаки могут чувствовать "плохих" людей на уровне инстинкта. Если пес облает кого-то, то это повод для подозрения. Однако с научной точки зрения это сложно доказать. Раздражителем для собаки может стать громкий голос, резкий запах парфюма или бытовой химии, а также непредсказуемые движения. Поэтому не стоит сразу же разрывать отношения с человеком только потому, что его невзлюбил ваш питомец. Возможно, он ошибается.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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