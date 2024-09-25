Зачем отказаться от молока для кошек и чем его заменить

Почему котятам и пожилым кошкам нельзя давать коровье молоко?

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек уверены, что молоко — это идеальное и полезное лакомство для их питомцев. Однако это не совсем так. Далеко не всем котам молоко будет полезно, а в некоторых случаях даже может принести вред.

Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, PDM

Начнём с того, что коты вообще не приспособлены к перевариванию лактозы, которая содержится в коровьем молоке. После того, как котенок перестает питаться молоком матери, его организм постепенно теряет способность расщеплять этот вид сахара. В результате молоко может вызвать у кота проблемы с пищеварением.

Наиболее распространенная реакция на молоко у кошек — расстройство желудка, диарея и рвота. Молоко может также спровоцировать развитие аллергических реакций, кожных высыпаний и зуда. В тяжелых случаях лактазная недостаточность у кота может привести к нарушению всасывания питательных веществ.

Особенно опасно давать молоко котятам в возрасте до 4-6 месяцев, когда их организм еще только начинает перестраиваться на переваривание взрослой пищи. У маленьких котят молоко может вызвать сильную диарею, обезвоживание и даже летальный исход.

Кошки с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет или болезни почек, также не должны получать молоко. Оно может лишь усугубить течение этих недугов.

Если все-таки ваш кот хорошо переносит молоко и с удовольствием его ест, помните, что давать его стоит не чаще 1-2 раз в неделю и в небольших количествах. Идеальной альтернативой станет специализированное питание для кошек или вода.

Таким образом, молоко не является обязательным элементом кошачьего рациона. Особой осторожности требуют котята, пожилые и хронически больные кошки. В сомнительных случаях лучше всего проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. Естественное назначение молока — вскармливание потомства (в том числе и у человека), которое ещё не способно переваривать другую пищу. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности.

