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Три причины кошачьей ночной активности, о которых вы не знали

Три причины, почему кошки активны ночью
1:21
Зоосфера

Как только в доме всё стихает и все укладываются спать, кошки и коты начинают устраивать ночные марафоны: шумят, бегают, а иногда даже устраивают громкие концерты. Однако не стоит думать, что это происходит из-за того, что они отоспались за день. Специалисты утверждают, что виноваты в этом сами хозяева. Три основные причины, почему ваши кошки предпочитают ночную активность.

Три причины, почему кошки активны ночью
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Голод и жажда

Чтобы остановить ночные похождения кошек, первым делом нужно убедиться, что перед сном питомец сыт. Полная миска корма и свежая вода — залог спокойной ночи. Не забудьте, что помимо еды, кошке всегда должна быть доступна чистая вода, иначе ночные приключения могут продолжиться.

Недостаток внимания

Кошке важно не только поесть, но и получить ваше внимание. Уделите хотя бы 10-15 минут перед сном, чтобы поиграть с питомцем. Активные игры помогут ему выплеснуть накопившуюся энергию, и это значительно увеличит ваши шансы на тихую ночь.

Природные инстинкты

Нестерилизованные кошки и некастрированные коты часто испытывают желание найти себе партнёра. Это естественный инстинкт, и с ним справиться помогут либо специальные препараты, либо стерилизация.

Уточнения

Ко́шка домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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