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Пять тревожных признаков: что делать, если собака выходит из-под контроля

Пять способов понять, что ваша собака больше вас не слушает
1:29
Зоосфера

Чтобы построить взаимное уважение с собакой, важно, чтобы обе стороны признавали лидерство друг друга. Иногда собака может не просто проявлять свой характер, но и стремиться занять доминирующую позицию, не признавая авторитет хозяина. Это может привести к серьёзным проблемам.

Пять способов понять, что ваша собака больше вас не слушает
Фото: flickr.com by Arturo Nikolai, CC BY-SA 2.0

Признак первый

Если на прогулке собака диктует направление, а не идёт за хозяином, это тревожный сигнал. В этом случае питомец ощущает себя вожаком, следуя своим природным инстинктам.

Признак второй

В мире людей это можно назвать неприличным поведением: когда собака забегает в дом раньше хозяина, не дожидаясь, когда он войдёт первым. Это тоже показатель того, что пёс ставит себя на первое место.

Признак третий

Попробуйте взять что-то из миски питомца. Если собака уважает вас, она поделится своими ресурсами без проблем. Но если она настроена агрессивно, это признак того, что питомец не считает вас лидером.

Признак четвёртый

Если собака перестаёт выполнять команды, игнорирует кличку или не обращает внимания на хозяина, это тоже говорит о том, что уважение ослабло.

Последний признак

Собака, которая доверяет хозяину, будет сторожить его, заботясь о его комфорте и безопасности. Если животное равнодушно к вашему состоянию и может спать где угодно, это явный сигнал утраты уважения.

Уточнения

Соба́ка домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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