Как избежать конфликтов между собакой и кошкой: секреты гармонии

Основные шаги для предотвращения конфликтов между собакой и кошкой

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие люди решаются завести и собаку, и кошку, однако часто сталкиваются с тем, что совместное проживание этих животных становится источником конфликтов. Это неудивительно, ведь у собак и кошек разные темпераменты и инстинкты. Тем не менее, при правильном подходе можно создать условия для их дружбы и избежать неприятных ситуаций.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Простые, но эффективные советы помогут вам научить питомцев мирно сосуществовать. Ниже приведены основные шаги, которые помогут хозяину предотвратить конфликты и обеспечить гармонию в доме.

Сразу установите границы поведения для щенка



Щенки любят гоняться за кошками, и кому-то это может показаться забавным, но такая игра в будущем может привести к серьёзным проблемам. С самого начала показывайте щенку, что такое поведение недопустимо. Собака должна понять, что кошке нельзя причинять вред, даже если она хочет поиграть.

Избегайте конкуренции между питомцами



Важно, чтобы каждый из ваших любимцев чувствовал себя равноправным. Если вы угостили собаку лакомством, не забудьте сделать то же самое и для кошки. Также уделяйте равное внимание обоим питомцам, чтобы избежать ревности и напряжения.

Правильный выбор породы — залог успеха



Если в вашем доме уже живёт кошка и вы только планируете завести собаку, предпочтение лучше отдать породам, которые по своей природе уживаются с другими животными. Например, колли, корги или шелти. Эти породы обладают спокойным нравом и меньше склонны к агрессии, что облегчает их совместную жизнь с котом.

Идеальное время для знакомства — ранний возраст



Наиболее удачное время для знакомства — когда обоим животным меньше 4 месяцев. Если коту меньше года, а щенку — до полугода, шансы на дружбу также остаются высокими. В таком возрасте животные легче привыкают друг к другу.

Сначала котёнок, потом щенок



Если у вас ещё нет ни кошки, ни собаки, и вы планируете завести обоих, лучше начать с котёнка. Через полтора-два месяца можно взять щенка. Это даст животным время адаптироваться и привыкнуть друг к другу.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

