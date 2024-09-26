Три породы собак для идеальной чистоты в квартире

Три породы собак, которые помогают сохранить чистоту в доме

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы думаете, что невозможно держать собаку в квартире и сохранять чистоту, то глубоко заблуждаетесь. Некоторые собаки настолько аккуратны, что могут сами о себе заботиться, как кошки. Познакомьтесь с породами, которые помогут вам без лишних забот наслаждаться обществом верного друга.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, CC0

Бедлингтон-терьер

Бедлингтон-терьер — одна из самых чистоплотных собак. Их удивительная шерсть почти не линяет, а сами терьеры легко поддаются воспитанию. С такой собакой вам не придётся бороться с шерстью на ковре или повреждённой мебелью. Эти питомцы, напоминающие маленьких овечек, идеально подойдут тем, кто не хочет тратить много времени на уход. Единственное, что нужно помнить — стричь бедлингтона придётся каждые два месяца, так как шерсть у них отрастает очень быстро.

Чау-чау

Чау-чау — это собаки с пышной шерстью, которые при этом крайне чистоплотны. Они не склонны к тому, чтобы грызть мебель, обувь или портить вещи. Запах от этих собак практически не чувствуется, что выгодно отличает их от многих других пород. Благодаря густой структуре их шерсти, этих собак достаточно купать всего пару раз в год, а расчёсывать — лишь раз в неделю.

Басенджи

Басенджи — порода с короткой шерстью, которая отличается самостоятельным уходом за собой. Эти собаки любят чистоту и почти не нуждаются в заботе со стороны хозяина. Кроме того, шерсть басенджи не имеет характерного "собачьего" запаха даже в мокром состоянии. Для поддержания внешнего вида достаточно раз в неделю пройтись по шерсти питомца специальной перчаткой, удаляя выпавшие волоски.

Уточнения

Соба́ка— домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

