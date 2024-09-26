Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешественника Владимира Косарова похитили в Мексике
Саммит БРИКС — большой переполох и большие ожидания
Какие гарниры помогут лучше переваривать мясо
Предостережения при употреблении воды с лимоном
Ученые создали искусственную паутину, которая лечит раны
Во Флоренции можно получить штраф за обычный перекус на улице
Чем полезна ручка над водительской дверью в автомобиле
В Европе из-за сбоя цены на газ упали до отрицательных значений
Картофельные очистки — отличный способ подкормить смородину, малину и крыжовник

Неправильное расположение миски может навредить вашему пушистику

Почему важно правильно располагать миску для кота
1:30
Зоосфера

Многие владельцы кошек недооценивают важность расположения миски с едой. Однако это не мелочь, как может показаться на первый взгляд. От правильного размещения посуды зависит, насколько комфортно питомцу будет питаться, и не возникнут ли у него трудности с приёмом пищи.

Почему важно правильно располагать миску для кота
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Если миска находится в неподходящем месте, это может негативно сказаться на его аппетите и даже на усвоении пищи. Давайте разберёмся, где не стоит располагать миску для вашего пушистого друга.

Рядом с дверью

Многие хозяева ставят миску около выхода из кухни или другой проходной зоны. Это место может мешать кошке есть спокойно, ведь вокруг будет много шума и движения. Питомцу важно уединение во время еды.

Возле лотка

Это одна из самых частых ошибок. Миска рядом с лотком создаёт дискомфорт для кошки, ведь животные очень чистоплотны, и запах туалета будет отбивать желание есть. Еда должна находиться вдали от места, где кошка справляет нужду.

Близко к воде

Мало кто знает, но кошки не любят есть рядом с водой. Инстинкты подсказывают им, что еда рядом с источником воды может быть загрязнена. Лучше всего размещать миски с едой и водой на расстоянии друг от друга — не менее полутора метров. Правильное размещение миски с едой — это не просто комфорт для вашего питомца, но и залог его здоровья.

Уточнения

Ко́шка домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Самолёт Су-35. Гордость российской боевой авиации доминирует в атмосфере Земли
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Какие подержанные кроссоверы лучше не покупать
Последние материалы
Ученые создали искусственную паутину, которая лечит раны
Во Флоренции можно получить штраф за обычный перекус на улице
Чем полезна ручка над водительской дверью в автомобиле
Почему важно правильно располагать миску для кота
В Европе из-за сбоя цены на газ упали до отрицательных значений
Картофельные очистки — отличный способ подкормить смородину, малину и крыжовник
Личное мнение Дарьи Митиной: революция террора
Кардиолог Луконин рассказал, от чего могут неметь пальцы
Хоккеист Кузьмин перенёс операцию
Из-за снижения урожая стоимость сельхозпродукции может увеличиться до 10 процентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.