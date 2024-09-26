Неправильное расположение миски может навредить вашему пушистику

Почему важно правильно располагать миску для кота

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек недооценивают важность расположения миски с едой. Однако это не мелочь, как может показаться на первый взгляд. От правильного размещения посуды зависит, насколько комфортно питомцу будет питаться, и не возникнут ли у него трудности с приёмом пищи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Если миска находится в неподходящем месте, это может негативно сказаться на его аппетите и даже на усвоении пищи. Давайте разберёмся, где не стоит располагать миску для вашего пушистого друга.

Рядом с дверью

Многие хозяева ставят миску около выхода из кухни или другой проходной зоны. Это место может мешать кошке есть спокойно, ведь вокруг будет много шума и движения. Питомцу важно уединение во время еды.

Возле лотка

Это одна из самых частых ошибок. Миска рядом с лотком создаёт дискомфорт для кошки, ведь животные очень чистоплотны, и запах туалета будет отбивать желание есть. Еда должна находиться вдали от места, где кошка справляет нужду.

Близко к воде

Мало кто знает, но кошки не любят есть рядом с водой. Инстинкты подсказывают им, что еда рядом с источником воды может быть загрязнена. Лучше всего размещать миски с едой и водой на расстоянии друг от друга — не менее полутора метров. Правильное размещение миски с едой — это не просто комфорт для вашего питомца, но и залог его здоровья.

Уточнения

Ко́шка— домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

