Неправильное расположение миски может навредить вашему пушистику

Многие владельцы кошек недооценивают важность расположения миски с едой. Однако это не мелочь, как может показаться на первый взгляд. От правильного размещения посуды зависит, насколько комфортно питомцу будет питаться, и не возникнут ли у него трудности с приёмом пищи.
Если миска находится в неподходящем месте, это может негативно сказаться на его аппетите и даже на усвоении пищи. Давайте разберёмся, где не стоит располагать миску для вашего пушистого друга.
Многие хозяева ставят миску около выхода из кухни или другой проходной зоны. Это место может мешать кошке есть спокойно, ведь вокруг будет много шума и движения. Питомцу важно уединение во время еды.
Это одна из самых частых ошибок. Миска рядом с лотком создаёт дискомфорт для кошки, ведь животные очень чистоплотны, и запах туалета будет отбивать желание есть. Еда должна находиться вдали от места, где кошка справляет нужду.
Мало кто знает, но кошки не любят есть рядом с водой. Инстинкты подсказывают им, что еда рядом с источником воды может быть загрязнена. Лучше всего размещать миски с едой и водой на расстоянии друг от друга — не менее полутора метров. Правильное размещение миски с едой — это не просто комфорт для вашего питомца, но и залог его здоровья.
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