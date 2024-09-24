Чем полезен сон с собакой: преимущества, о которых вы не знали

Как сон с питомцем укрепляет здоровье и улучшает самочувствие

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие полагают, что собакам не место на диване или кровати. Но действительно ли это так? Да, собаки проводят много времени на улице и могут переносить различные инфекции, однако есть веские причины, по которым позволить питомцу спать с вами — хорошая идея.

Фото: flickr.com by Дин Виссинг, CC BY-SA 2.0

Почему можно спать с собакой в постели?

Несмотря на возможные риски, эксперты рекомендуют хозяевам спать с питомцами. Это может принести несколько значительных преимуществ.

Крепкий сон

Когда рядом спит собака, человек чувствует меньше беспокойства и раздражения. Питомец успокаивает своего хозяина лучше, чем кошка или даже любимый партнер. Пробуждение рядом с собакой улучшает настроение, а сон с животным способствует выработке окситоцина — гормона, который помогает человеку чувствовать себя в безопасности.

Укрепление иммунитета

Домашние животные благоприятно влияют на иммунную систему человека. Собаки приносят в дом разнообразие микроорганизмов, что помогает хозяину укрепить иммунитет и реже болеть.

Чувство комфорта

Собака рядом в постели создаёт ощущение безопасности. Спокойное сердцебиение питомца помогает человеку расслабиться. Если хозяину приснится что-то неприятное, собака сразу отреагирует и успокоит.

Профилактика депрессии

Людям с депрессивными расстройствами полезно общение с домашними животными. В моменты, когда хочется уединиться от людей, собака остаётся рядом и помогает справиться с чувством одиночества. Сон с питомцем может быть отличным способом улучшить эмоциональное состояние.

Таким образом, спать с собакой можно и даже полезно, но важно соблюдать гигиену и быть внимательным, если питомец проявляет агрессию.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

