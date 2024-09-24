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Чем полезен сон с собакой: преимущества, о которых вы не знали

Как сон с питомцем укрепляет здоровье и улучшает самочувствие
1:54
Зоосфера

Многие полагают, что собакам не место на диване или кровати. Но действительно ли это так? Да, собаки проводят много времени на улице и могут переносить различные инфекции, однако есть веские причины, по которым позволить питомцу спать с вами — хорошая идея.

Как сон с питомцем укрепляет здоровье и улучшает самочувствие
Фото: flickr.com by Дин Виссинг, CC BY-SA 2.0

Почему можно спать с собакой в постели?

Несмотря на возможные риски, эксперты рекомендуют хозяевам спать с питомцами. Это может принести несколько значительных преимуществ.

Крепкий сон

Когда рядом спит собака, человек чувствует меньше беспокойства и раздражения. Питомец успокаивает своего хозяина лучше, чем кошка или даже любимый партнер. Пробуждение рядом с собакой улучшает настроение, а сон с животным способствует выработке окситоцина — гормона, который помогает человеку чувствовать себя в безопасности.

Укрепление иммунитета

Домашние животные благоприятно влияют на иммунную систему человека. Собаки приносят в дом разнообразие микроорганизмов, что помогает хозяину укрепить иммунитет и реже болеть.

Чувство комфорта

Собака рядом в постели создаёт ощущение безопасности. Спокойное сердцебиение питомца помогает человеку расслабиться. Если хозяину приснится что-то неприятное, собака сразу отреагирует и успокоит.

Профилактика депрессии

Людям с депрессивными расстройствами полезно общение с домашними животными. В моменты, когда хочется уединиться от людей, собака остаётся рядом и помогает справиться с чувством одиночества. Сон с питомцем может быть отличным способом улучшить эмоциональное состояние.

Таким образом, спать с собакой можно и даже полезно, но важно соблюдать гигиену и быть внимательным, если питомец проявляет агрессию.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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