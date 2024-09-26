Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как хлопья для завтрака могут быть полезны для иммунитета
Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Упражнения для плоского живота без тренажёрного зала
Лёгкий способ очистить кухню: готовим домашнее средство за 5 минут
ЦБ: сберегательная активность россиян остаётся высокой, но дальше не растёт
Признаки скрученного пробега: как проверить подержанное авто
Убираем ненужные вещи из авто — экономим на топливе
Торт из кабачков: его можно приготовить и накануне, он станет только вкуснее
Выбираем самое красивое море, чтобы в нём побывать

Как узнать, что ваша собака здорова и счастлива

Признаки, которые указывают на счастье собаки
1:31
Зоосфера

Владельцам домашних животных нередко приходится постараться, чтобы достичь полного взаимопонимания с их питомцами. Давайте рассмотрим, какие признаки указывают на то, что ваша собака по-настоящему счастлива.

Признаки, которые указывают на счастье собаки
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Аппетит — главный индикатор

Когда у собаки хороший аппетит, это говорит о том, что хозяин поддерживает правильный режим дня и следит за сбалансированным питанием питомца, не забывая иногда радовать его полезными лакомствами.

Если аппетит ухудшается или отсутствует вовсе, это повод не только обратиться к ветеринару, но и пересмотреть условия жизни собаки.

Как и где спит собака

Иногда собака ночью приходит к хозяину и ложится рядом. Этот жест можно воспринимать по-разному, но, как правило, питомец просто хочет отблагодарить вас за заботу. Близость к хозяину для собаки — это и защита, и возможность ощутить комфортное присутствие любимого человека.

Значение взгляда

Многие считают, что не стоит смотреть собакам в глаза, так как они могут воспринять это как акт доминирования или угрозу. Но пристальный взгляд собаки на хозяина имеет совсем другое значение. Это своего рода признание в том, что ей хорошо и она рада находиться рядом.

Виляющий хвост — признак счастья

Этот жест известен каждому: собака виляет хвостом, когда она счастлива. Это один из самых верных признаков радости, который никогда не обманет.

Уточнения

Соба́ка домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Су-35. Безукоризненный российский воздушный хищник из будущего Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях
Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях
Последние материалы
Упражнения для плоского живота без тренажёрного зала
Лёгкий способ очистить кухню: готовим домашнее средство за 5 минут
ЦБ: сберегательная активность россиян остаётся высокой, но дальше не растёт
Признаки скрученного пробега: как проверить подержанное авто
Убираем ненужные вещи из авто — экономим на топливе
Признаки, которые указывают на счастье собаки
Торт из кабачков: его можно приготовить и накануне, он станет только вкуснее
Выбираем самое красивое море, чтобы в нём побывать
Влияние семян чиа на обмен веществ
Как однообразная еда может вызвать расстройство пищевого поведения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.