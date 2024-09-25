Кошки и сметана: опасный тандем для здоровья

Большинство кошек обожают молочные продукты. Они с удовольствием пьют молоко и лакомятся сметаной. Однако не всё, что вкусно, полезно для здоровья. В некоторых случаях сметана может привести к нежелательным последствиям для организма питомца.
Сметана, как и другие натуральные продукты, содержит важные для здоровья вещества: белки, аминокислоты, витамины и микроэлементы, в том числе кальций, который помогает поддерживать крепость костей.
Несмотря на пользу, у сметаны есть существенный недостаток — она слишком жирная для кошек. Особенно это касается домашней сметаны, но и магазинный продукт с жирностью 15% может оказаться вредным. Постоянное употребление жирной сметаны может вызвать проблемы с печенью, поджелудочной железой и пищеварением.
Поэтому важно контролировать количество: котятам можно давать не более двух чайных ложек сметаны в день, а взрослым кошкам — не более 70 граммов.
домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
Домашняя еда для кошки может быть полезной, но важно знать, какие продукты безопасны для вашего питомца.