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Кошки и сметана: опасный тандем для здоровья

Почему сметана может быть вредной для кошек
1:06
Зоосфера

Большинство кошек обожают молочные продукты. Они с удовольствием пьют молоко и лакомятся сметаной. Однако не всё, что вкусно, полезно для здоровья. В некоторых случаях сметана может привести к нежелательным последствиям для организма питомца.

Почему сметана может быть вредной для кошек
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Польза сметаны для кошек

Сметана, как и другие натуральные продукты, содержит важные для здоровья вещества: белки, аминокислоты, витамины и микроэлементы, в том числе кальций, который помогает поддерживать крепость костей.

Осторожно — жирность

Несмотря на пользу, у сметаны есть существенный недостаток — она слишком жирная для кошек. Особенно это касается домашней сметаны, но и магазинный продукт с жирностью 15% может оказаться вредным. Постоянное употребление жирной сметаны может вызвать проблемы с печенью, поджелудочной железой и пищеварением.

Поэтому важно контролировать количество: котятам можно давать не более двух чайных ложек сметаны в день, а взрослым кошкам — не более 70 граммов.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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Домашняя еда для кошки может быть полезной, но важно знать, какие продукты безопасны для вашего питомца.

Какая домашняя еда безопасна для кошек
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