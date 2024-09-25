Кошки и сметана: опасный тандем для здоровья

Почему сметана может быть вредной для кошек

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Большинство кошек обожают молочные продукты. Они с удовольствием пьют молоко и лакомятся сметаной. Однако не всё, что вкусно, полезно для здоровья. В некоторых случаях сметана может привести к нежелательным последствиям для организма питомца.

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Польза сметаны для кошек

Сметана, как и другие натуральные продукты, содержит важные для здоровья вещества: белки, аминокислоты, витамины и микроэлементы, в том числе кальций, который помогает поддерживать крепость костей.

Осторожно — жирность

Несмотря на пользу, у сметаны есть существенный недостаток — она слишком жирная для кошек. Особенно это касается домашней сметаны, но и магазинный продукт с жирностью 15% может оказаться вредным. Постоянное употребление жирной сметаны может вызвать проблемы с печенью, поджелудочной железой и пищеварением.

Поэтому важно контролировать количество: котятам можно давать не более двух чайных ложек сметаны в день, а взрослым кошкам — не более 70 граммов.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

