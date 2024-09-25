Три породы собак, содержание которых разоряет владельцев

Самые дорогие породы собак в содержании

3:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждой собаке, независимо от породы, необходим качественный уход. В него входят не только хороший корм и регулярные визиты к ветеринару, но и покупка аксессуаров, а для некоторых собак ещё и обязательный груминг.

Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, PDM

Любящие владельцы тратят немалые суммы на своих питомцев, и порой расходы могут стать настоящим удивлением. Однако есть такие собаки, чьё содержание обходится владельцам в разы дороже. Давайте узнаем, о каких породах идёт речь.

Уиппет

Уиппет, или малая английская борзая, занимает лидирующую позицию среди самых затратных в содержании собак. Эта изящная порода живёт в среднем 14 лет, и за этот период владельцы уиппета тратят около 80 тысяч долларов.

Проблема заключается в хрупкости уиппетов: их кости легко ломаются, а восстановление после переломов занимает много времени. Поэтому основные расходы связаны с лечением у ветеринара и заботой о здоровье собаки.

Кроме того, уиппет требует ухода за шерстью, сбалансированного питания и регулярных походов на выставки. Не стоит забывать и о том, что для удовлетворения охотничьих инстинктов этой собаки также нужны дополнительные вложения.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунд — порода с аристократическим прошлым, особенно ценимая охотниками за её исключительное обоняние. Эти собаки могут обнаруживать добычу на расстоянии десятков километров, что и сделало их любимцами английской знати.

Однако со временем внешний вид бассет-хаунда претерпел изменения, и теперь он требует особого ухода. Короткие, изогнутые лапы, складки кожи и длинный позвоночник делают бассет-хаунда уязвимым к различным заболеваниям, включая проблемы с сердцем и склонность к аллергиям.

Ещё одной проблемой является ожирение, которое ведёт к проблемам с суставами и позвоночником. Лечение этих заболеваний — удовольствие не из дешёвых. В среднем за 12 лет жизни бассет-хаунда его владелец потратит на собаку около 70 тысяч долларов.

Бигль

Бигли отличаются отменным здоровьем, однако их содержание вызывает сложности другого рода. Это упрямые и независимые собаки, которые требуют профессиональной дрессировки для корректировки поведения. Поэтому значительная часть расходов уходит на услуги дрессировщика.

Кроме того, бигли крайне любопытны, и зачастую попадают к ветеринару из-за проглоченных несъедобных предметов. Их разрушительная натура также может привести к повреждению имущества, что тоже скажется на бюджете владельца.

С учётом средней продолжительности жизни бигля в 12-15 лет, общие затраты на его содержание составляют около 30 тысяч долларов.

Уточнения

Соба́ка— домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

