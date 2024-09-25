Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лариса Луппиан рассказала, что хотела развестись с Михаилом Боярским
Эксперты зафиксировали рост числа туристов в Ленобласти
Преобразите овал лица с помощью anti-age стоматологии
Стриженова показала последнее видео с актёром Романом Мадяновым: мы рыбачили
Роспотребнадзор: отёки могут возникать от солёных продуктов
Хореограф Мурашов рассказал, что коньки носит чаще кроссовок
NatAstro: найден горячий газовый гигант с необычной асимметричной атмосферой
Певица Сати Казанова не могла забеременеть пять лет из-за хронической усталости
В кафе Краснодара погиб в пожаре участник ТВ-шоу "Битва шефов" и "Кондитер"

Мериносовая шерсть: роскошь, за которую стоит платить

Как производство мериносовой шерсти влияет на цену
2:01
Зоосфера

Шерсть — материал сам по себе не из дешёвых, а если говорить о качественной шерсти, то её стоимость возрастает ещё больше. Яркий пример — одежда из шерсти мериноса, которая славится своим непревзойдённым качеством. Но почему она так дорога? Давайте разберёмся.

Как производство мериносовой шерсти влияет на цену
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Разведение мериносов


Мериносовые овцы, которые являются источником уникальной мериносовой шерсти, нуждаются в особом уходе и условиях для поддержания здоровья и продуктивности. Для обеспечения их благополучия часто привлекают опытных пастухов, что добавляет затрат в производственный процесс.

Волокна высшего качества


Шерсть мериносов отличается тем, что её волокна гораздо тоньше и мягче, чем у других пород овец. Эта тонкость придаёт ткани роскошную мягкость и исключительный внешний вид.

Тщательная обработка


Чтобы на выходе получить такую мягкую и приятную на ощупь ткань, шерсть проходит тщательную обработку. Этот процесс включает в себя очистку, сортировку и другие этапы, направленные на сохранение её высокого качества. Всё это требует времени и профессиональных навыков.

Уникальные свойства


Мериносовая шерсть известна своими исключительными характеристиками: она дышит, хорошо впитывает влагу и сохраняет тепло. Эти качества делают её востребованной в производстве одежды и экипировки для активного отдыха.

Дефицит на рынке


Популярность мериносовой шерсти растёт, а вот её объёмы производства ограничены, что напрямую влияет на повышение цены. Высокий спрос и низкое предложение играют здесь ключевую роль.

Роскошь и комфорт


Комфорт и эксплуатационные качества изделий из мериносовой шерсти оправдывают их цену. Покупатели готовы платить больше за сочетание функциональности и роскоши.

Уточнения

Домашняя овца— парнокопытное млекопитающее из рода баранов, семейства полорогих. Это животное уже в глубокой древности было одомашнено человеком, в основном из-за густой шерсти и съедобного мяса.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Су-35. Безукоризненный российский воздушный хищник из будущего Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Последние материалы
Бизнесмен Ковалёв назвал причину массовой продажи звёздной недвижимости в РФ
Сергея Безрукова шокировала новость о смерти Романа Мадянова
Как недостаток витаминов влияет на наши вкусовые пристрастия
В Польше рассказали, почему БРИКС стал для многих стран куда интереснее Запада
Звезда сериала "Чики" Шмыкова рассказала, что испытала шок в эмиграции
Баскетболист Джейсон Тейтум уверен, что пока не достиг пика своей формы
Оториноларинголог: при злоупотреблении каплями для носа существует риск заработать зависимость
Сахалин может стать центром делового туризма
В Польше местные жители начали борьбу против украинских беженцев
Григорий Лепс назвал Аврору Кибу женой во время концерта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.