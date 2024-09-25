Генетика, ферменты и ошибки социализации: причины конфликта собак и кошек

Почему собаки конфликтуют с кошками: главные причины

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Наверняка вы слышали выражение "живут как кошка с собакой", которое часто описывает непримиримую вражду между людьми. А задумывались ли вы, почему собаки и кошки действительно конфликтуют?

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Генетические особенности собак

Собаки по природе — охотники. Несмотря на то, что кошки также относятся к хищникам, собаки, как правило, крупнее и агрессивнее, и часто воспринимают кошек как добычу. Это особенно проявляется у охотничьих пород.

Ферменты кошек, вызывающие реакцию у собак

У кошек есть специфический фермент, который может вызывать агрессию и раздражение у собак. Хорошая новость в том, что не каждая собака восприимчива к этому веществу.

Негативный прошлый опыт

Собака, которая в детстве или взрослой жизни имела неудачный контакт с кошками — например, если кошка поцарапала или укусила её - может либо избегать всех кошек, либо, наоборот, проявлять к ним агрессию в будущем.

Недостаточная социализация

Важно помнить: начиная с месячного возраста, собака должна проходить процесс социализации. Это подразумевает знакомство не только с людьми, но и с другими животными, включая кошек. Без этого взрослая собака может либо бояться других существ, либо агрессивно на них реагировать.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

