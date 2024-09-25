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Почему коты избегают людей: причины неожиданного поведения

Основные причины, по которым коты скрываются от хозяев
1:08
Зоосфера

Кошка недавно активно проявляла внимание к хозяину, но вдруг начала прятаться? Это может быть тревожным сигналом. Скорее всего, ваш питомец не просто играет в прятки. Кошка ищет укромные места, чтобы укрыться от людей, и это поведение часто связано с проблемами со здоровьем. Животное инстинктивно старается спрятаться, когда чувствует себя уязвимым.

Основные причины, по которым коты скрываются от хозяев
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Почему кот начал прятаться


Одной из причин может быть то, что животное испытывает боль. Для кошек вполне естественно искать уединённые уголки, если они сталкиваются с физическим дискомфортом или недугом. Когда питомец плохо себя чувствует, он старается оставаться незамеченным, защищая себя от возможных угроз.

Как понять, что кошке больно


Обратите внимание на поведение вашего пушистика. Если он начал прятаться, это может сопровождаться и другими признаками: частое мурлыканье и мяуканье, лежание в необычных позах или чрезмерная и продолжительная чистка себя. Всё это может указывать на то, что животное испытывает дискомфорт.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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