Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр

Пять пород собак, которым не страшны морозы и снег

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Есть два типа людей: одни не представляют своей жизни без зимних развлечений, другие же воспринимают холодное время года с неохотой. И это справедливо не только для людей, но и для их четвероногих друзей — собак. Одни породы в восторге от снега и морозов, другие предпочитают греться у камина.

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Сибирский хаски

Сибирские хаски — одни из самых известных и популярных собак во всём мире. Их природная выносливость и морозоустойчивость делают их отличными спутниками для зимних забав. Густая двойная шерсть и характерные голубые глаза — визитная карточка породы. Хаски с радостью примут участие в снежных приключениях, тянуя санки или катая своих хозяев на тюбингах.

Аляскинский маламут

Маламуты — порода ездовых собак, выведенная для работы в условиях суровых зим. Их густая шерсть помогает выдерживать холод, а также защищает от солнечных лучей. Эти энергичные и жизнерадостные собаки обожают резвиться в снегу, катать санки и ловить снежки. Но держать маламута под палящим солнцем не стоит, несмотря на их прочность.

Самоед

Самоеды — собаки с ослепительно белой густой шерстью, выведенные для жизни в холодных условиях. Они изначально служили охотничьими и рыболовными спутниками в России, но со временем стали популярными домашними питомцами. Ласковые, преданные и активные, самоеды — настоящие энтузиасты зимних прогулок и игр.

Сенбернар

Сенбернары — гигантские, но ласковые и добродушные собаки, выведенные для жизни в суровых условиях Альп. Их плотная шерсть защищает от холода, а терпеливый характер делает их прекрасными домашними питомцами, особенно для семей с детьми.

Фландрский бувье

Фландрские бувье — собаки, выведенные в районе Фландрии, известные своей густой шерстью, позволяющей выдерживать зимние морозы. Они идеальны для активных зимних развлечений и прекрасно подходят для семейного отдыха. Бувье — отличные няньки, их терпеливый и добродушный характер делает их прекрасными спутниками для детей.

Уточнения

Соба́ка— домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

