Как стресс и скука влияют на поведение вашего пса

Почему собака грызёт несъедобные предметы: основные причины

Многие хозяева сталкиваются с проблемой, когда их собака начинает грызть обувь. У щенков это часто связано с прорезыванием зубов, и в этом нет ничего необычного — малышам просто хочется грызть всё подряд. Но что делать, если обувь продолжает страдать даже от взрослого питомца? Ответ прост: это может быть связано со стрессом, голодом или избытком энергии. И часто причина кроется в поведении самого хозяина. Основные ошибки владельцев собак

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Отсутствие игрушек



Игрушки — это не просто развлечение для пса, а необходимость. Когда у собаки нет возможности жевать что-то безопасное, она обязательно найдёт себе замену. В стрессовых ситуациях это могут быть ваши любимые ботинки.

Неправильное питание



Рацион собаки должен быть сбалансированным и включать все необходимые вещества. Голодный или недополучающий полезные компоненты питомец может начать грызть несъедобные предметы в доме.

Недостаточные прогулки



Собаке необходимы продолжительные прогулки с активными играми. Если энергия не будет тратиться на улице, она перенаправится на домашние вещи. И чаще всего первой под удар попадает обувь.

Ошибки при уходе из дома



Когда вы собираетесь уходить, не нужно долго разговаривать с собакой или слишком активно прощаться. Это только увеличивает её тревогу и стресс. Лучший вариант — спокойно выйти, оставив питомца одного.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

