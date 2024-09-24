Рэгдоллы и абиссинцы: 6 пород кошек, которые ладят с собаками

Дружелюбны и игривы: названы 6 кошачьих пород, которые ладят с собаками и обожают с ними играть

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие не заводят одновременно кошку и собаку, так как боятся, что питомцы не поладят друг с другом. Если это ваш случай, обратите внимание на шесть миролюбивых и дружелюбных кошачьих пород, которые отлично уживаются с другими животными и с удовольствием с ними играют.

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Американская короткошёрстная кошка

Представители этой породы послушны, умны и прекрасно ладят с другими питомцами в доме. Кошка обладает спокойным характером, но с удовольствием поиграет с собакой.

Абиссинская кошка

Красивая и дружелюбная порода. При этом энергичный и активный питомец не даст псу заскучать и охотно примет участие в совместных развлечениях.

Мейн-кун

Не просто ладит, а по-настоящему любит собак. Более того, мейн-кун и сам обладает собачьим характером. Пёсику точно не будет скучно: кошки этой породы рады любым играм и часто являются их инициаторами.

Бирманская кошка

Кошка обладает ласковым и спокойным характером, но при этом любит играть. ЛУчшей компании для собаки не придумать!

Рэгдолл

Название породы переводится как "тряпичная кукла", что полностью соответствует характеру этой нежной и ласковой кошки. Рэгдолл охотно пообщается и поиграет с собакой, если та не будет вести себя чересчур активно и задиристо.

Сибирская кошка

Сама энергия и любопытство. Любит играть с людьми и другими питомцами. Не даст себя в обиду, но и сама задираться не будет.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Порода — совокупность домашних животных одного вида, искусственно созданная человеком и характеризующаяся: определёнными наследственными особенностями; наследственно закреплённой продуктивностью; внешним видом.

