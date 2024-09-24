Что вызывает запах мокрой собаки? Ответ британских учёных

Запах мокрой собаки исходит от дрожжей и бактерий, живущих в шерсти

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец собаки знает, что такое запах мокрой собачьей шерсти. Да, он неприятен, но собака здесь ни при чём. Резкий аромат исходит не от самого животного, поясняет Science Focus.

Фото: flickr.com by Arturo Nikolai, CC BY-SA 2.0

"Ммм, запах мокрой собаки: пьянящий аромат с оттенками фруктов и фекалий. Отличительный запах исходит не от собаки, а от микроорганизмов (дрожжей и бактерий), которые живут в ее шерсти", — пишет автор научных работ Хелен Пилчер.

Когда вода испаряется с шерсти, микроорганизмы выделяют едкие летучие соединения, которые наполняют воздух. Это повышает влажность вокруг собаки, а влажный воздух, как губка, удерживает больше молекул запаха, что делает этот "восхитительный" аромат ещё более интенсивным.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом. Термин микроб был предложен 26 февраля 1878 года французским филологом Эмилем Литтре по просьбе учёного Шарля-Эммануэля Седийо дать подходящее название микроорганизмам.

