Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российская водка готовится к выходу на аргентинский рынок
В Боровичах участники фестиваля "Крошево" сварили 200 литров щей
Эксперт Максимов предложил эффективный комплексный уход за орхидеей
Бисквит с сухим киселем: такое необычное и при этом простое тесто вы ещё не делали
Эти породы собак абсолютно не подходят для содержания в небольшой квартире
Глава правления "Зенита" Медведев признался, что не видит ничего оскорбительного в словах Глушенкова
Учёные зафиксировали температурный рекорд в районе Фиджи
Как справиться с метеозависимостью: советы и рекомендации
Geophysical Research Letters: как Лондон может бороться с жарой

Какими будут корма будущего: 3 мировые тенденции развития петфуда

Корма будущего станут более здоровыми и гуманизированными
1:33
Зоосфера

Эксперты назвали несколько основных трендов в области производства кормов для домашних животных, которые будут актуальны в ближайшие пять лет. В будущем ожидается развитие петфуда в трёх направлениях.

Корма будущего станут более здоровыми и гуманизированными
Фото: freepik.com by boryanam, PDM

1. Здоровый фастфуд

Домашние питомцы всё больше становятся частью нашей повседневной жизни, посещая магазины, аэропорты и торговые центры. Чтобы обеспечить их удобство и здоровье, производители разрабатывают инновационные упаковки и полезные снеки, которые можно давать животным на ходу.

2. Гуманизация

Владельцы домашних животных всё чаще стремятся к высококачественным продуктам, которые соответствуют их собственному рациону. Это выражается в широком выборе премиальных кормов, таких как органические, безглютеновые, кето и другие, а также в создании продуктов, которые можно есть вместе с питомцем.

3. Технологичность

Потребители верят, что высокие технологии могут значительно повысить эффективность, безопасность и качество кормов. Это находит отражение в использовании ИИ-оптимизации и автоматизации производственных линий, на которых минимизирован человеческий фактор.

Одновременно будет расти спрос на экологически чистые продукты, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Одним из таких примеров являются корма на основе энтопротеина, которые становятся всё более популярными.

Уточнения

G-белки (англ. G proteins) — это семейство белков, относящихся к ГТФазам и функционирующих в качестве вторичных посредников во внутриклеточных сигнальных каскадах. G-белки названы так, поскольку в своём сигнальном механизме они используют замену GDP на GTP как молекулярный функциональный "выключатель" для регулировки клеточных процессов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
В США оценили мощь новой баллистической ракеты КНДР
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Виктор Добронравов сыграл неудобного человека Анжела Якубовская Неплохо быть женой Наполеона, даже в роли его вдовы Сергей Лебедев Бушмены увидели динозавров прежде европейцев Игорь Буккер
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Что нужно знать туристам о типичных схемах обмана в Турции, чтобы избежать лишних расходов
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Последние материалы
Российская водка готовится к выходу на аргентинский рынок
В Боровичах участники фестиваля "Крошево" сварили 200 литров щей
Эксперт Максимов предложил эффективный комплексный уход за орхидеей
Бисквит с сухим киселем: такое необычное и при этом простое тесто вы ещё не делали
Корма будущего станут более здоровыми и гуманизированными
Эти породы собак абсолютно не подходят для содержания в небольшой квартире
Глава правления "Зенита" Медведев признался, что не видит ничего оскорбительного в словах Глушенкова
Учёные зафиксировали температурный рекорд в районе Фиджи
Как справиться с метеозависимостью: советы и рекомендации
Geophysical Research Letters: как Лондон может бороться с жарой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.