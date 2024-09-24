Какими будут корма будущего: 3 мировые тенденции развития петфуда

Корма будущего станут более здоровыми и гуманизированными

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эксперты назвали несколько основных трендов в области производства кормов для домашних животных, которые будут актуальны в ближайшие пять лет. В будущем ожидается развитие петфуда в трёх направлениях.

Фото: freepik.com by boryanam, PDM

1. Здоровый фастфуд

Домашние питомцы всё больше становятся частью нашей повседневной жизни, посещая магазины, аэропорты и торговые центры. Чтобы обеспечить их удобство и здоровье, производители разрабатывают инновационные упаковки и полезные снеки, которые можно давать животным на ходу.

2. Гуманизация

Владельцы домашних животных всё чаще стремятся к высококачественным продуктам, которые соответствуют их собственному рациону. Это выражается в широком выборе премиальных кормов, таких как органические, безглютеновые, кето и другие, а также в создании продуктов, которые можно есть вместе с питомцем.

3. Технологичность

Потребители верят, что высокие технологии могут значительно повысить эффективность, безопасность и качество кормов. Это находит отражение в использовании ИИ-оптимизации и автоматизации производственных линий, на которых минимизирован человеческий фактор.

Одновременно будет расти спрос на экологически чистые продукты, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Одним из таких примеров являются корма на основе энтопротеина, которые становятся всё более популярными.

Уточнения

G-белки (англ. G proteins) — это семейство белков, относящихся к ГТФазам и функционирующих в качестве вторичных посредников во внутриклеточных сигнальных каскадах. G-белки названы так, поскольку в своём сигнальном механизме они используют замену GDP на GTP как молекулярный функциональный "выключатель" для регулировки клеточных процессов.

