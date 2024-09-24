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Как метеозависимость меняет вашу жизнь: от головной боли до мигрени

Как справиться с метеозависимостью: советы и рекомендации
1:50
Зоосфера

Метеозависимость — это не заболевание, но она может усугубить уже существующие проблемы со здоровьем и вызвать неприятные симптомы.

Как справиться с метеозависимостью: советы и рекомендации
Фото: PxHere is licensed under CC0

Например, у человека могут начаться головные боли, тошнота, мигрень, резкие перепады настроения или трудности с концентрацией. Вызвать подобные состояния способна резкая смена погодных условий: скачки температуры, повышение влажности, сильный ветер. Нельзя забывать и о влиянии солнечной активности, в частности, вспышек на Солнце.

Чаще всего от метеозависимости страдают люди с болезнями сердечно-сосудистой или дыхательной систем, а также те, у кого есть эндокринные нарушения.

Кроме того, в группе риска находятся люди, перенёсшие серьёзные травмы, пациенты с психическими заболеваниями, курильщики, дети, подростки, пожилые мужчины и женщины. Особое внимание следует уделять беременным женщинам и тем, кто переживает период климакса.

Хотя полностью избавиться от метеозависимости сложно, можно значительно уменьшить её влияние, если следовать нескольким рекомендациям.

Во-первых, необходимо снизить физическую и эмоциональную нагрузку. Немаловажно высыпаться и ложиться спать не позднее 23:00.

Регулярные прогулки на свежем воздухе, отказ от вредных привычек, выполнение утренней зарядки и сокращение времени, проводимого с гаджетами, также помогают справляться с метеозависимостью. Следует обратить внимание на рацион: уменьшить количество вредной пищи.

Существуют и народные методы, например, отвар шиповника, но перед их применением важно учитывать индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Метеозависимость — симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям.

Автор Дмитрий Тезнев
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