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Уход за глазами собаки: как предотвратить корки и пятна

Что такое слёзные пятна у собак и как их чистить
1:16
Зоосфера

У собак нередко появляются коричневые выделения в уголках глаз, известные как слёзные пятна. Иногда они могут превращаться не просто в пятна, а образовывать целые корки. Давайте разберёмся, как их правильно чистить и что для этого нужно.

Что такое слёзные пятна у собак и как их чистить
Фото: flickr.com by Fido Factor, CC BY-SA 2.0

Почему образуются слёзные пятна


Это естественный физиологический процесс, который не всегда вызывает беспокойство. Собаки с плоскими мордами менее подвержены этим выделениям из-за особенностей строения лица, тогда как у собак со светлой шерстью они более заметны.

Как правильно чистить


Чтобы очистить область вокруг глаз, достаточно взять ватный диск или салфетку, смоченную тёплой водой. Аккуратно протирайте загрязнения, чтобы не причинить собаке дискомфорт.

Как часто нужно чистить


Сами по себе слёзные пятна не беспокоят собаку, но если приходится удалять их чаще, чем один-два раза в неделю, стоит проконсультироваться с ветеринаром. Постоянные выделения могут сигнализировать о проблемах со здоровьем, таких как инфекции, аллергии, воздействие сухого воздуха или другие раздражающие факторы. Точный диагноз и лечение должен назначить ветеринар.

Уточнения

Соба́ка домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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