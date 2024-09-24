Перелёт с усатым пассажиром: просто и удобно

Как подготовить питомца к перелёту

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что делать, если вы запланировали перелёт, но оставить любимого питомца не с кем? Не паникуйте — сдавать его в багаж вместе с картинами и коробками вам не придётся. Сейчас многие авиакомпании разрешают перевозить домашних животных в салоне самолёта. В этом материале мы подробно объясним, как грамотно подготовить вашего питомца к путешествию.

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Создаём комфорт питомцу на борту

Большинство авиакомпаний позволяют провозить кошек и собак прямо в салоне, однако требования к перевозке животных могут различаться. Очень важно заранее узнать, какие условия предъявляет конкретная авиакомпания.

Одно из основных правил — размер переноски для животного. Проверьте габариты заранее, чтобы убедиться, что клетка соответствует стандартам авиакомпании. Кроме того, переноска должна быть достаточно просторной, чтобы питомец мог свободно двигаться, лежать и вставать в полный рост.

Забота о здоровье и документах питомца

Как и людям, кошкам и собакам перед вылетом требуется пройти ветеринарный контроль. Вам понадобится ветеринарный паспорт и, возможно, справка от врача. Подготовку к полёту рекомендуется начинать за два месяца до вылета: за это время нужно провести вакцинацию, дегельминтизацию и подготовить документы.

Уточнения

Живо́тные-компаньоны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

