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В Приморье медведь ворвался в дачный дом и задрал двоих мужчин

Ворвался и задрал: в Приморье разрешили отстрел медведя, напавшего на отца и сына в дачном доме
0:53
Зоосфера

В Приморском крае сотрудники охотнадзора ищут бурого медведя, задравшего в минувшие выходные отца и сына в загородном доме. Трагедия случилась в упразднённом селе Благовещенка Пожарского района, неподалеку от Лучегорска, сообщают argumenti. ru.

Ворвался и задрал: в Приморье разрешили отстрел медведя, напавшего на отца и сына в дачном доме
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Хищник, предположительно крупный и взрослый, ворвался в дом и напал на мужчин, рассказали в краевом управлении Минприроды. По данным ведомства, специалисты охотнадзора получили разрешение на отстрел агрессивного животного и уже занимаются его поисками.

В Минприроды добавили, что за день до происшествия медведь задрал и съел собаку в этом же районе. Ведомство подчеркнуло необходимость сообщать обо всех случаях выхода хищников в населённые пункты на горячую линию охотнадзора, которая работает круглосуточно.

Уточнения

Бу́рый медве́дь или обыкнове́нный медве́дь (лат. Ursus arctos), — млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространённых представителей семейства медвежьих.

Примо́рский край (Примо́рье) — субъект Российской Федерации.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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